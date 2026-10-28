यूरोपियन देश स्पेन में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी अंडालूसिया इलाके से जोड़ने वाली लाइन पर दो हाई स्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। रॉयटर्स की शुरुआती अपडेट के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 39 भी बताई जा रही है।

स्पैनिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे हुआ। रेल ऑपरेटर आदिफ ने रॉयटर्स को बताया है कि इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है।

इसी साल जनवरी में भी हुआ था ऐसा हादसा

यह टक्कर उसी लाइन पर हुई है जहां 9 महीने पहले भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था और उस हादसे में 46 लोगों की मौत हो गई थी। जनवरी में हुए उस हादसे में कॉर्डोबा प्रांत में आदमुज के पास एक ट्रेन के पटरी से उतरने और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन की टक्कर से हुआ था।

घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा

रेल ऑपरेटर आदिफ की ओर से X पर किए गए एक पोस्ट में बताया कि दो ट्रेनों के बीच पीछे से टक्कर होने के बाद मैड्रिड-अंडालूसिया हाई-स्पीड रेल लाइन पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। कैस्टिला ला मांचा इलाके के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 9 बजे (0800 GMT) के ठीक बाद एक रेनफे और एक इरियो ट्रेन टकरा गईं, जिससे इरियो के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। उन्होंने यह भी बताया कि हादसे का कारण और कितने लोग घायल हुए हैं, इसका पता अभी लगाया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

स्थानीय सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस भीषण हादसे में 39 लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो भी वायरल हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा भीषण है और इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डिब्बा ट्रैक के ऊंचे हिस्से पर पहुंच गया है जबकि मुड़ा हुआ मेटल, टूटे हुए पैनल और मलबा लाइन के नीचे एक बांध पर बिखरा हुआ देखा जा सकता है।

दोनों ट्रेनों में 550 के करीब यात्री थे सवार

कैस्टिला ला मांचा की रीजनल सरकार की स्पोक्सपर्सन एस्थर पैडिला ने SER टेलीविजन को बताया है कि जहां यह हादसा हुआ है वहां का मंजर भयावह है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि क्रैश में सरकारी रेलवे कंपनी रेनफे की हाई-स्पीड AVE ट्रेन शामिल थी, जो टोलेडो प्रांत में उर्दा के पास मैड्रिड-सेविले लाइन पर प्राइवेट कंपनी इरियो की खड़ी हाई-स्पीड ट्रेन से टकरा गई। पैडिला ने कहा कि टक्कर के बाद कई डिब्बे एक पुल से नीचे गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि इरियो ट्रेन में एक बच्चे समेत 147 लोग सवार थे और रेनफे सर्विस में 397 यात्री सफर कर रहे थे।

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