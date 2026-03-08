न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग ने मेयर ज़ोहरान ममदानी के आवास ग्रेसी मेंशन के बाहर हुए बम हमले के प्रयास में दो संदिग्धों की पहचान की है। स्वतंत्र समाचार एजेंसी फ्रीडमन्यूज़ द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में गिरफ्तारी से कुछ ही समय पहले एक संदिग्ध दूसरे को बम सौंपता दिख रहा है।

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि बरामद उपकरण में काले टेप से लिपटा एक जार था जिसमें नट, बोल्ट, पेंच और एक फ्यूज भरा हुआ था। रमजान के पवित्र महीने के दौरान दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्ति जेक लैंग द्वारा आयोजित इस्लाम विरोधी प्रदर्शन और एक बड़े जवाबी विरोध प्रदर्शन के बीच झड़प के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण 2 संदिग्ध उपकरणों में आग लगाई गई और उनका इस्तेमाल किया गया।

पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया

NYPD कमिश्नर जेसिका एस टिस्क ने बताया कि फुटबॉल से थोड़े छोटे आकार की इन चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे असल में काम करने वाले विस्फोटक थे या नकली थे। सीएनएन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर टिस्क के हवाले से बताया कि इस घटना की भयावहता को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें और धुआं हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए।

जलने वाली चीज की जांच कर रही पुलिस

सीएनएन ने बताया कि लगभग 20 मिनट बाद एक 18 वर्षीय प्रदर्शनकारी ने एक जलने वाली चीज को विरोधियों की तरफ फेंका, जो क्रॉसिंग पर गिरी। फेंकने के बाद संदिग्ध ने कथित तौर पर अपने 19 वर्षीय साथी से दूसरा उपकरण लाने को कहा। उसने दूसरी किसी ज्वलनशील चीज में भी आग लगा दी और फिर पुलिस के आगे बढ़ने पर इसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस की छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए छह लोगों में ये दोनों भी शामिल हैं।

मेयर ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी सुरक्षित हैं। मेयर के प्रवक्ता ने लैंग द्वारा आयोजित सभा को घृणित और इस्लाम विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना उन दोनों को रोजाना मिलने वाले खतरों की याद दिलाती है।

‘एक इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे’, अमेरिका को लेकर ईरानी राष्ट्रपति का बयान

मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन है। बीते आठ दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों तरफ से बयानबाजी भी लगातार हो रही है। पढ़ें पूरी खबर।