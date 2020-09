कोरोना वायरस महामारी के बीच ताइवान और चीन के बीच विवाद गहरा सकता है। टीवी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ताइवान ने अमेरिकी एयर मिसाइल सिस्टम से चीनी लड़ाकू विमान सुखोई-35 मार गिराया है। हालांकि चीन और ताइवान ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है।

बताया जा रहा है कि ताइवान ने चीनी जेट को कई बार उसके सीमा में प्रवेश करने को लेकर चेतावनी जारी की थी लेकिन चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आया जिसके बाद ताइवान ने अमेरिकी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए चीन का लड़ाकू विमान मार गिराया। इस घटना के बाद ताइवान ने चीन की जवाबी कार्रवाई को लेकर अपनी नेवी और मिलिट्री को अलर्ट पर रखा है।

राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने ताइवान के सैन्य ताकत में इजाफा करने के लिए रिजर्व सैन्य बलों को और मजबूत करने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं। गौरतलब है कि चीन हमेशा से ताइवान को सैन्य ताकत के जरिए अपने देश में मिलाने की धमकी देता रहता है। हाल के दिनों में चीन ने कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में उल्लंघन भी किया है।

#BrekingNews : #Taiwan air defence system shoots down #China #PLA – Airforce aircraft after intrusion into Taiwanese airspace. pic.twitter.com/Hs0qEOjfQK

— News Line IFE

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो