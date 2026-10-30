तुर्की और अजरबैजान के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान करीबी सहयोगी रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे दोस्त भी हैं। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, उस समय अज़रबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद भी की थी। हालांकि अब पाकिस्तान के दोस्तों के बीच मतभेद बढ़ गए। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते ही अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव से मुलाकात की थी। इस बीच शुक्रवार को इलहाम अलीयेव तुर्की द्वारा होस्ट किए गए एक रीजनल समिट में शामिल नहीं हुए। इसके बाद कभी करीब रहे इन देशों के बीच अनबन की अटकलें तेज हो गईं।

तुर्की और अजरबैजान पारंपरिक साथी हैं जिनके गहरे संस्कृति रिश्ते हैं और वे अक्सर खुद को एक देश, दो राज्य बताते हैं। लेकिन हाल ही में अजरबैजान के स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया, जिसका तुर्की में विरोध हो रहा है। इस बीच अजरबैजान के इजरायल के साथ बढ़ते रिश्ते भी तनाव का एक कारण है। अंकारा में ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ तुर्की स्टेट्स के समिट में अलीयेव हिस्सा लेंगे या नहीं, इस पर रिश्तों की मजबूती का अंदाज़ा लगाने के लिए नजर रखी जा रही थी।

अजरबैजानी मीडिया ने क्या कहा?

विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव ने मीटिंग में अजरबैजान का प्रतिनिधित्व किया। अजरबैजानी मीडिया ने अलीयेव की गैरमौजूदगी की वजह पहले से तय प्रोग्राम को बताया। इस ऑर्गनाइज़ेशन में तुर्की, अजरबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान ग्रुप हैं।

अज़रबैजान के सरकार-समर्थक अजरन्यूज मीडिया आउटलेट में लिखने वाले एक विश्लेषक फरमान आयदीन ने अज़रबैजान के खिलाफ बढ़ते दुश्मनी भरे कैंपेन की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा, “अजरबैजान के लोगों के लिए यह दुश्मनी खास तौर पर दर्दनाक है क्योंकि यह एक ऐसे देश से आ रही है जिसे करीबी सहयोगी माना जाता है। अलीयेव का समिट में शामिल न होने का फैसला एक डिप्लोमैटिक सिग्नल के तौर पर भी समझा जा सकता है कि सबसे करीबी पार्टनरशिप के लिए भी आपसी सम्मान की जरूरत होती है।”

कैसे तुर्की और अजरबैजान के बीच सामने आई दरार?

यह दरार तब सामने आई जब तुर्की में सोशल मीडिया यूजर्स और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की इस्लामिक सोच वाली रूलिंग पार्टी के कुछ सदस्यों ने सितंबर में अजरबैजान के उस फैसले की आलोचना की जिसमें स्कूलों में लड़कियों और टीचरों के इस्लामिक कपड़े पहनने पर बैन लगाया गया था। तुर्किये में अजरबैजान के डिप्लोमैटिक मिशन के बाहर भी छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां एर्दोगन की सरकार ने 2003 में सत्ता में आने के बाद इसी तरह के हिजाब बैन को हटा दिया था। तनाव को और बढ़ाते हुए तुर्की में कई लोगों ने (जो मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिलिट्री कार्रवाइयों के मुखर आलोचक हैं) अज़रबैजान के इजरायल के साथ करीबी रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं।

इस आलोचना से अजरबैजान में गुस्सा फैल गया, जिसने अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाज़ी की शिकायत की। हालांकि तुर्की की सरकार ने अजरबैजानी हिजाब बैन के बारे में कभी कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया।

एर्दोगन ने अलीयेव को खुद दिया था न्योता

अजरबैजान ने हिजाब बैन की आलोचना करने पर 30 से ज़्यादा तुर्की नागरिकों को देश में आने से बैन कर दिया, जिसमें एक छोटी, इस्लाम की तरफ झुकाव वाली विपक्षी पार्टी का नेता भी शामिल था। तनाव कम करने की कोशिश में एर्दोगन ने इस हफ्ते की शुरुआत में अलीयेव को फोन करके उन्हें निजी तौर पर समिट में आने का न्योता दिया। कमहुरियेट अख़बार और दूसरे मीडिया के मुताबिक, उन्होंने एक सहयोगी ओकटे सरल को भी निकाल दिया, जो कथित तौर पर अजरबैजानी राष्ट्रपति की मांग के आगे झुक गया।

समिट में अपनी शुरुआती स्पीच में एर्दोगन ने कहा कि तुर्की बोलने वाले देशों में कोई दरार नहीं हो सकती।एर्दोगन ने कहा, “तुर्की दुनिया की पारिवारिक तस्वीर में बंटवारे, मनमुटाव या झगड़े की कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं, हम साथ हैं। गॉड ने चाहा तो हम हमेशा से हमेशा तक भाई हैं।”

आर्मेनिया के साहत रिश्तों को सामान्य कर रहा तुर्की

अज़रबैजान के साथ तुर्की के रिश्तों का असर पड़ोसी आर्मेनिया के साथ रिश्तों को नॉर्मल करने की उसकी कोशिशों पर पड़ रहा है, जिसमें उनकी जॉइंट बॉर्डर को फिर से खोलना भी शामिल है। तुर्की का मानना है कि इससे ट्रेड बढ़ेगा और बॉर्डर के दोनों तरफ लोकल इकॉनमी में जान आएगी। तुर्की ने 1990 के दशक में आर्मेनिया के साथ लड़ाई में अज़रबैजान के समर्थन में बॉर्डर बंद कर दिया था। आर्मेनिया के साथ नॉर्मलाइज़ेशन को आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच सुलह की कोशिशों में प्रोग्रेस से जोड़ा है।

यह भी पढ़ें- रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने में जुटा है भारत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत फरवरी 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।