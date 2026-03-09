US-Israel vs Iran War: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद से पश्चिम एशिया में अफरा-तफरी है। अब ईरान न केवल इजरायली शहरों बल्कि खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर भी मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। इसी बीच, तुर्की सोमवार को उत्तरी साइप्रस में छह F-16 फाइटर जेट तैनात करने की योजना बना रहा है ताकि वहां तुर्की समुदाय की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस बात की जानकारी एक सिविल एविएशन अधिकारी ने दी है।

शनिवार को तुर्की के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि तुर्की उत्तरी साइप्रस में F-16 एयरक्राफ्ट तैनात करने पर विचार कर रहा है, साथ ही इस क्षेत्र में संघर्ष फैलने के कारण तुर्की साइप्रस देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों पर भी विचार कर रहा है।

ईरान के हमले में बहरीन की रिफाइनरी में आग लगने के बाद बहरीन की सरकारी तेल कंपनी ने सोमवार को अपने शिपमेंट के लिए अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) की घोषणा कर दी। सरकारी बहरीन न्यूज एजेंसी ने फोर्स मेज्योर की घोषणा की। यह एक कानूनी कदम है जिससे कोई कंपनी खास हालात की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से मुक्त हो जाती है। इसने कहा कि कंपनी के ऑपरेशन “मिडिल ईस्ट में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष और हाल ही में उसके रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले से प्रभावित हुए हैं।” इसने जोर देकर कहा कि लोकल डिमांड अभी भी पूरी की जा सकती है।

ईरानी राष्ट्रपति ने इल्हाम अलीयेव को फोन किया

अजरबैजान ने कहा कि उसने ईरान के साथ अपने बॉर्डर क्रॉसिंग को सभी कार्गो ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया है। बॉर्डर क्रॉसिंग पिछले हफ्ते नखचिवन एक्सक्लेव में ईरानी ड्रोन हमले के बाद बंद कर दिए गए थे। रविवार देर रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपने अजरबैजानी काउंटरपार्ट इल्हाम अलीयेव को फोन किया और उन्हें बताया कि ईरान नखचिवन घटना में शामिल नहीं था और तेहरान जांच कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ने यूएई में अधिकारियों के परिवार के सदस्यों से देश छोड़ने को कहा

ऑस्ट्रेलिया ने यूएई में डिप्लोमैटिक अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और उनके आश्रितों से देश छोड़ने को कहा है। यह बात पश्चिम एशिया में लड़ाई बढ़ने के बाद कही गई है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि इस इलाके में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “हमारी ट्रैवल एडवाइस को उस दिशा में अपडेट किया गया है। हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों को यूएई ना जाने की सलाह देते रहेंगे।” वोंग ने कहा कि यूएई से कमर्शियल फ़्लाइट्स से अब तक 1700 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं।

10 दिन पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, तब लगभग 115,000 ऑस्ट्रेलियाई लोग मिडिल ईस्ट में थे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो वह मिडिल ईस्ट में सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन रविवार को उसने कहा कि वह ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से देशों को बचाने में मदद करने के अनुरोधों पर विचार कर रहा है।

संसद में केंद्र सरकार ने सोमवार (9 मार्च 2026) को पश्चिम एशिया के तनाव पर आधिकारिक बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इजरायल-ईरान युद्ध पर बयान देते हुए कहा कि खाड़ी देशों में हालात चिंताजनक हैं और भारत शांति के पक्ष में है। पढ़ें पूरी खबर…