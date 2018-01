162 यात्रियों को लेकर ऐसे समंदर में गिरते-गिरते बचा विमान, दहशत में लोग

तुर्की के ट्रैबजोन प्रांत के हवाई अड्डे पर बड़ा विमान हादसा होते-होते बचा। एक विमान हवाई अड्डे पर उतरते वक्त समंदर में गिरते-गिरते बचा। लैंडिंग के वक्त विमान करीब 204 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, तभी वह रनवे से फिसल गया और समंदर के किनारे ढलान पर कीचड़ में अटक गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त विमान में 162 यात्री थे, उनके अलावा 2 पायलट और 4 फ्लाइट अटेंडेंट भी थे। इस विमान (बोइंग 737-800) ने शनिवार (12 जनवरी) को शाम के वक्त अंकारा से ट्रैबजोन के लिए उड़ान भरी थी। यह एक प्राइवेट विमान है जो कि पेगासस कंपनी का बताया जा रहा है। ट्रैबजोन के गवर्नर युसेल यावुज ने बताया कि विमान में सवार सभी यात्रियों और स्टाफ को रविवार की सुबह सुरक्षित निकाल लिया गया था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी हादसे के पीछे की वजहों के बारे में पता नहीं लग पाया है। इसकी जांच की जा रही है।

विमान के समंदर किनारे अटकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। विमान से निकाले गए चश्मदीदों ने इस बारे में अलग-अलग आशंकाएं जताईं। किसी ने कहा कि रनवे में अचानक चिड़िया के आने की वजह यह हादसा हुआ तो किसी ने बारिश की वजह से गीले हुए रनवे को कारण बताया। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि जब यह हादसा हुआ तो उन्हें तेल की बदबू आ रही थी, इससे यात्रियों में दहशत फैल गई कि कहीं विमान में धमाका न हो जाए। सभी यात्री एकदम डरे हुए थे और चीख रहे थे। विमान का क्रू भी इस हादसे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता पाया है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने विमान के इस तरह बचने की घटना को चमत्कारिक बताया और कुछ लोगों ने मीम शेयर कर भावनाएं व्यक्त कीं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि वह फिर से हवाई यात्रा करने के लिए बहुत डरा हुआ है।

@brenflybigbird how’s this happen? I’ll be scared of flying again

— JIM #INDEPENDENCE #BREXIT #TRUMP #ROBINSON (@emmajim1) January 14, 2018