Turkey Earthquake: मलबे से रेस्क्यू की गई नवजात बच्ची, मां की मौत, जुड़ी हुई थी गर्भनाल

Turkey: डॉक्टर मारूफ ने कहा कि उनका मानना ​​है कि बच्ची का जन्म मिलने से करीब तीन घंटे पहले हुआ था। डॉक्टर ने उसके शरीर के तापमान से अंदाजा लगाकर यह बात कही है।

Turkey Girl Birth: तुर्की में मलबे से निकाली गई नवजात बच्ची (फोटो- ट्विटर/@samotalis)

Newborn rescued in Turkey: विनाशकारी भूकंप ने तुर्की (Turkey) में भारी तबाही मचाई है। हजारों लोगों की इस भूकंप में मौत हो गई है। इस बीच एक चमत्कार देखने को मिला है। यहां बचावकर्मियों को मलबे के नीचे से एक नवजात बच्ची मिली है। कहा जा रहा है कि उसकी मां ने बच्ची को मलबे में ही जन्म दिया है। जन्म देने के बाद बच्ची की मौत हो गई। बचावकर्मियों ने बच्ची को सही सलामत मलबे से बाहर निकाल लिया है। उसे फिलहाल बच्चों के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अपने परिवार की एकमात्र सदस्य, जो जिंदा बची है जब बच्ची को मलबे से निकाला गया, तब भी उसकी गर्भनाल मां से जुड़ी हुई थी। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, बच्ची अपने परिवार की एकमात्र सदस्य है, जो जिंदा बची है। तुर्की की सीमा से सटे छोटे शहर जिंदरिस में मलबे से उसको निकाला गया है। एक रिश्तेदार रमजान स्लीमन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह बच्ची अपने परिवार की एकमात्र सदस्य है, जो जिंदा बची है। जिंदरीस भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। बच्ची को फिलहाल इनक्यूबेटर पर रखा गया है। डॉक्टर हनी मारूफ बच्ची का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची के शरीर का तापमान काफी कम हो गया था और उसकी पीठ पर भी चोट के निशान हैं। हालांकि, उसकी स्थिति स्थिर है। मिलने से 3 घंटे पहले हुआ था बच्ची का जन्म, डॉक्टर ने बताया डॉक्टर मारूफ ने कहा कि उनका मानना ​​है कि बच्ची का जन्म मिलने से करीब तीन घंटे पहले हुआ था। डॉक्टर ने उसके शरीर के तापमान से अंदाजा लगाकर यह बात कही है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक बचावकर्मी बच्ची को मलबे में से निकाल कर ले जा रहा है। मलबे में दबे होने के कारण बच्ची पर धूल और मिट्टी लगी हुई है। तुर्की में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर काफी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इनमें देखा जा सकता है कि लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। 30-30 घंटों से लोग मलबे में दबे हुए हैं। इनमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बैठे हैं। उनकी बेटी मलबे में दबी है और वे मलबे के बाहर उसका हाथ पकड़कर बैठे है। (फोटो- ट्विटर/@simonateba) गौरतलब है कि सोमवार को आए इस विनाशकारी भूकंप में अभी तक 7,200 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों अभी भी मलबे में दबे हैं। इस बीच खराब मौसम और कड़ाके की ठंड ने बचावकर्मियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किलभर कर दिया है।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram