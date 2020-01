जिसने किया रेप, उसी से करो शादी- तुर्की में कानून लाने का विचार, हुआ विवाद

तुर्की में एक नया कानून लाने पर विचार हो रहा है, जिसके तहत 18 साल के कम उम्र की लड़कियों का रेप करने वाले आरोपी/दोषी को सजा से बचने के लिए पीड़िता से शादी करने की मान्यता मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि सांसद इसे जनवरी के अंत तक पेश करने के बारे में योजना बना रहे हैं।

हालांकि, इसके आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस बिल का नाम- ‘मैरी योर रेपिस्ट बिल’ (Marry your Rapist Bill) बताया जा रहा है। बिल के खिलाफ देश में विरोध के स्वर मुखर होकर आने लगे हैं। विभिन्न महिला अधिकार संगठनों ने अभी से इसके खिलाफ लामबंद होना शुरू कर दिया है।

इसी बीच, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि Peoples’ Democratic Party (HDP) सरकार से इस बिल के प्रस्ताव को वापस लेने की अपील कर रही है। आलोचकों के अनुसार, इस बिल बाल यौन शोषण समेत बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा हासिल होगा।

ऐसी आशंका है कि इस बिल का एकतरफा गलत इस्तेमाल भी होगा। मसलन कोई युवती किसी को नहीं पसंद करती है, इस स्थिति में उसका बलात्कार होने की आशंका रहेगी। महिला संगठनों ने दावा किया है कि इससे समाज में बड़े स्तर पर अराजकता फैल सकती है।

A ‘marry-your-rapist’ bill will be introduced in the Turkish Parliament that would allow rapists to escape punishment. Will #Turkey allow this barbaric practice? Watch this report from #Gravitas pic.twitter.com/gmZgorHU4S

— WION (@WIONews) January 23, 2020