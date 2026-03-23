अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि कभी-कभी तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है। बेसेंट ने कहा कि ईरानी सिर्फ इसी भाषा को समझते हैं।

उनकी ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ट्रुथ सोशल पर यह लिखने के कुछ ही घंटों बाद आई है कि वह ईरानी नेतृत्व को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का समय दे रहे हैं वरना उन्हें अमेरिकी सैन्य हमलों का सामना करना पड़ेगा। उनके विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़े संयंत्र को निशाना बनाया जाएगा। वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के किसी भी कदम से क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले होंगे।

ईरानी सिर्फ इसी भाषा को समझते- स्कॉट बेसेंट

एनबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में बेसेंट ने ट्रंप की बयानबाजी का बचाव करते हुए कहा कि ईरानी सिर्फ इसी भाषा को समझते हैं। ईरान के तेल निर्यात के प्रमुख केंद्र खरग द्वीप के बारे में बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। इसमें द्वीप की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्रशासन द्वीप पर स्थित तेल सुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

बेसेंट ने रविवार को कहा कि अमेरिका जिस तेल को बेचने की अनुमति दे रहा है, वह हमेशा से ही चीनियों को रियायती दर पर बेचा जाने वाला था। अमेरिकी वित्त सचिव ने कहा कि हमने हमेशा इस आकस्मिक स्थिति के लिए योजना बनाई थी और इस कदम को में ईरानियों के ही तेल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है।

ईरान ने दी होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद करने की धमकी

अमेरिका और ईरान द्वारा युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की धमकी के बीच रविवार को तेहरान और उसके सहयोगी लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्ला ने रविवार को इजरायल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की धमकी पर अमल करता है तो तेल और अन्य निर्यात के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि तेहरान क्षेत्र में अमेरिकी और इजराइली ऊर्जा एवं अन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई करेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें