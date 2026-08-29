अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ तेल को लेकर एक समझौता किया है। ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बातचीत की।

ट्रंप ने इस समझौते को ‘दुनिया का सबसे बड़ा तेल सौदा’ बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत अमेरिका वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर आंशिक नियंत्रण हासिल करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ औपचारिक रूप से यह समझौता किया है।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर समझौते की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए मार्को रुबियो, पीट हेगसेथ और डेल्सी रोड्रिगेज को श्रेय दिया। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका के तेल भंडार को दोगुने से भी ज्यादा कर देगा और लंबे समय तक अमेरिकी लोगों के लिए गैस की कीमतों में बड़ी कमी लाएगा।

ट्रंप ने इसे वेनेजुएला के लिए भी बड़ा फायदा बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश को ‘बहुत बड़ी सफलता और समृद्धि’ की राह पर ले जाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध और मजबूत होंगे।

अभी क्यों हुआ यह समझौता?

यह घोषणा उस घटना के करीब नौ महीने बाद हुई है, जब ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था। मादुरो को अमेरिका लाया गया था, जहां उन्हें नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े संघीय आरोपों का सामना करना है।

इसके बाद से अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से तैयार करने और उसके तेल क्षेत्र में अमेरिकी पहुंच बढ़ाने पर काम किया है।

ट्रंप को इस समझौते की जरूरत क्यों है?

अमेरिका में गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। ईरान से जुड़े युद्ध को छह महीने पूरे होने के बावजूद इसके खत्म होने के संकेत नहीं हैं। इससे दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और ईंधन की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।

तेल की आपूर्ति को संभालने के लिए अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का भी इस्तेमाल कर रहा है। अगस्त की शुरुआत में इस भंडार में तेल की मात्रा 30 करोड़ बैरल से नीचे चली गई थी। 2026 की शुरुआत के मुकाबले इसमें 10 करोड़ बैरल से ज्यादा की कमी आई है।

फिलहाल समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन-कौन सी कंपनियां शामिल होंगी और अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण किस तरह हासिल करेगा। समझौते के सामने आने के बाद यह सवाल उठ सकता है कि इसे किस तरह लागू किया जाएगा और क्या वेनेजुएला में इसे कानूनी या राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित ‘ओंटारियो’ झील का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में कहा गया कि यह झील ‘अमेरिका के लिए एक बेहद अहम संपत्ति और इसकी विरासत का हिस्सा है।’ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक