ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते खुले हैं। पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि ईरान दबाव या ताकत की भाषा स्वीकार नहीं करेगा।

पेजेशकियन का यह बयान ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण के एक दिन बाद आया है। ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका इस्लामिक गणराज्य को ‘पूरी तरह तबाह’ कर सकता है। इसके जवाब में पेजेशकियन ने कहा कि ईरान ने केवल अपना बचाव किया है और वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

‘अमेरिका और इजरायल ने हम पर हमला किया’

UN महासभा में अपने संबोधन के दौरान पेजेशकियन ने ईरान पर हुए हमलों का जिक्र किया। उन्होंने अपने साथ ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और युद्ध के शुरुआती दिनों में मारे गए 150 से ज्यादा ईरानी स्कूली बच्चों की तस्वीरें भी रखीं।

पेजेशकियन ने कहा कि ईरानी नागरिकों को हमलों का निशाना बनाया गया और ईरान ने अपनी रक्षा की। उन्होंने कहा, “हमने केवल अपना बचाव किया है। हम आतंकवादी नहीं हैं।” उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन ‘हमने घुटने नहीं टेके।

Iranian President Masoud Pezeshkian:



Trump must know that the resistance of the Iranian people will only increase in the face of sanctions, increased pressure, increased bullying.



We will never bow our head or bend the knee. pic.twitter.com/D1vKyDkGys — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

ट्रंप को सीधे किया संबोधित

अपने भाषण के अंत में पेजेशकियन ने ट्रंप का नाम लेकर उन्हें संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और ईरान को धमकाने की कोशिश करने वालों को समझना चाहिए कि ईरान बातचीत और कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन वह ताकत की भाषा स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह पेजेशकियन ने एक तरफ अमेरिका के खिलाफ अपने सख्त रुख को दोहराया, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते खुले रखने का संकेत भी दिया।

Iranian President Masoud Pezeshkian:



Iran must be understood by Mr. Trump and those who seek to bully us:



That we are ready for dialogue and diplomacy and negotiations, without accepting the language of force. pic.twitter.com/SfcNHZZkp7 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

पेजेशकियन के भाषण के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बाहर निकला

रॉयटर्स के मुताबिक, पेजेशकियन के भाषण की शुरुआत में ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल UN महासभा से बाहर चला गया। अमेरिकी मिशन ने तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के साथ-साथ बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उनके दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने UN बैठक से इतर ईरानी अधिकारियों से करीब तीन घंटे बातचीत की। ट्रंप ने इसे ‘बहुत अच्छी बैठक’ बताया था, हालांकि उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधि सर्वोच्च स्तर के नहीं थे।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी ईरान का रुख

पेजेशकियन ने अपने भाषण में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का भी मुद्दा उठाया। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल और LNG व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ईरान-अमेरिका तनाव के बीच इसका महत्व और बढ़ गया है।

पेजेशकियन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फायदा उठाएं, जबकि ईरान को इस जलमार्ग के जरिए शिपिंग से वंचित किया जाए। उन्होंने कहा कि वहां लगातार विदेशी सैन्य बेड़े की तैनाती और युद्ध को बढ़ाने से शांति नहीं आएगी।

ईरान ने इससे पहले संकेत दिया था कि अमेरिकी सैन्य दबाव कम होने और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटने पर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के 81वें UNGA को संबोधित करने के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सीटें। (Photo Source: Reuters)

ट्रंप के भाषण के एक दिन बाद आया बयान

पेजेशकियन का UN भाषण ट्रंप के संबोधन के 24 घंटे से भी कम समय बाद आया। ट्रंप ने अपने भाषण में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने शांति समझौता नहीं होने पर ईरान के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत के संकेत भी सामने आए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कतर की मध्यस्थता के जरिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क होने की पुष्टि की थी। ईरान का कहना है कि उसकी बातचीत की शर्तों में युद्ध और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को खत्म करना तथा ईरानी संपत्तियों पर लगी पाबंदियां हटाना शामिल है।

एक साल से ज्यादा समय से जारी है बातचीत

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच पिछले एक साल से ज्यादा समय से बातचीत के कई दौर हुए हैं। पेजेशकियन ने अपने भाषण में पिछले जून के संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय ईरान को ‘आक्रामकता’ का सामना करना पड़ा था।

यह भी पढ़ें: ओमान में होर्मेज जलमार्ग के पास जहाज पर मिसाइल से हमला, 19 भारतीय थे सवार; एक की मौत

इस हमले की जानकारी ओमान में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से दी गई है। जिस जहाज पर हमला हुआ है वह भारत की ओर ही आ रहा था। जहाज पर 19 क्रू मेंबर्स सवार थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।