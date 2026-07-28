अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मंगलवार को एक रिपोर्ट को लेकर फटकार लगा दी है। इस रिपोर्ट को लेकर कहा गया कि नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने से जुड़ी खुफिया जानकारी शेयर करने का प्लान बना रहे हैं।

मंगलवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री के साथ होने वाले मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इससे दोनों नेताओं के रिश्तों में साफ तौर तनाव देखा गया। माना गया कि ट्रंप ने ईरान साथ टकराव बढ़ाने के दबाव को कम करके आंका था।

ट्रंप ने इंटेलिजेंस शेयर करने की बात को खारिज किया

जब फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार ने इजरायली पीएम की ईरान के ‘पिकएक्स माउंटेन’ से जुड़ी इंटेलिजेंस शेयर करने की योजना के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने कहा, “मुझे यह बात बीबी से सुनने की जरूरत नहीं है। बीबी मुझे यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल रहूँ।”

मिलिट्री ट्रैकिंग और न्यूक्लियर साइट पर संभावित हमले

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बारीकी से नजर रख रही है और उन्होंने ‘पिकएक्स माउंटेन’ पर हमला करने की अपनी धमकी दोहराई। यह ईरान की न्यूक्लियर साइट है जो क्षतिग्रस्त नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स के पास चट्टानों के नीचे कम से कम 100 मीटर की गहराई में स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका शायद इस इलाके पर बहुत जल्द और बेहद जोरदार प्रहार करेगा।

तुमने मुझे यह सीधे क्यों नहीं बताया? ट्रंप

अपने ओवल ऑफिस में इजराइली प्रधानमंत्री के साथ बैठक से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने कहा, “मैंने बीबी को इसकी घोषणा करते हुए सुना। मैंने कहा, तुमने मुझे यह सीधे क्यों नहीं बताया? आपको दुनिया के सामने इसकी घोषणा करने की क्या जरूरत है?”

मुझे पता है- अमेरिकी राष्ट्रपति

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पिकएक्स माउंटेन के बारे में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि पिकएक्स पर क्या हो रहा है और उन्होंने इसे कोई बड़ी समस्या नहीं बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ नेतन्याहू की यह मुलाकात अमेरिकी सेना की ओर ईरान पर हमले रोकने और ट्रंप प्रशासन के यह कहने के कुछ दिनों बाद हुई है कि वे ईरान के साथ समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम रही तो वे सैन्य कार्रवाई और बढ़ा देंगे। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर मिलकर हमला किया था और पश्चिम एशिया में तनाव पिछले पांच महीनों से जारी है।

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न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि उनका प्रशासन इसे लेकर विचार कर रहा है कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है? ममदानी ने यह बात एक इंटरव्यू में कही और इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें