अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैथोलिक चर्च और Holy See पर अपनी आलोचना को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया है। पोप लियो XIV पर तीखा हमला करने के तुरंत बाद उन्होंने एक एआई-जेनरेटेड तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे खुद को चमत्कार करते हुए दिखा रहे हैं। यह तस्वीर बाइबल में बताई गई जीसस क्राइस्ट के एक प्रसिद्ध चमत्कार का प्रतीक मानी जा रही है जिसमें उन्होंने लाज़रुस को मृतकों को जीवित किया था।

AI से बनाई गई इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप को एक बीमार व्यक्ति पर हाथ रखते हुए दिखाया गया है। इस दृश्य के चारों ओर देशभक्ति और प्रतीकात्मक तत्व मौजूद हैं जिनमें अमेरिकी झंडा, सैन्य विमान और पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाली देवदूत जैसी आकृतियां शामिल हैं।

‘पोप राजनीतिक कारणों से प्रभावित’

डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट पोप लियो XIV की आलोचना करने के कुछ ही समय बाद सामने आई है। इससे पहले उन्होंने पोप को ‘अपराध के प्रति कमजोर’ और ‘विदेश नीति के लिए खराब’ बताया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पोप का रुख राजनीतिक कारणों से प्रभावित है।

Truth Social पर एक लंबे पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए होते तो पोप फ्रांसिस के निधन के बाद पोप लियो XIV को अगला पोप नियुक्त नहीं किया जाता। उन्होंने आगे पोप पर ‘अपराध के प्रति कमजोर’ और ‘विदेश नीति के लिए खराब’ होने का आरोप भी लगाया।

पोप ने की अमेरिका की नीति की आलोचना

पोप लियो XIV ने हाल ही में दुनियाभर में चल रहे युद्धों खासकर ईरान से जुड़े तनाव पर वॉशिंगटन की नीति की आलोचना की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणियां सामने आईं। पोप ने शांति और संवाद की अपील की थी।

Truth Social पर अपने बयान में ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि पोप ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने जैसे मुद्दों पर नरम रुख रखते हैं और विदेशों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हैं।

उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए दावा किया कि उन्हें ‘भारी बहुमत’ से इसलिए चुना गया था ताकि वे कड़े कानून-व्यवस्था उपाय लागू कर सकें और आक्रामक विदेश नीति को आगे बढ़ा सकें।

ट्रंप ने पोप लियो पर किया तीखा हमला

डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर अपने पोस्ट में पोप लियो XIV पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘अपराध के प्रति कमजोर’ और ‘विदेश नीति के लिए खराब’ बताया। उन्होंने कहा कि पोप उनके प्रशासन से ‘डर’ की बात करते हैं लेकिन कोविड के दौरान चर्चों पर लगे प्रतिबंधों का जिक्र नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें पोप के भाई लुई ज्यादा पसंद हैं क्योंकि वे ‘MAGA’ विचारधारा को समझते हैं।

अपने बयान में ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियारों के मुद्दे और वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे पोप को नहीं चाहते जो ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने को सही माने या अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करे। ट्रंप ने आखिर में अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए दावा किया कि वे ‘भारी बहुमत’ से चुने गए थे और उन्होंने अपराध दर को रिकॉर्ड स्तर तक घटाया तथा शेयर बाजार को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलमार्ग को ब्लॉक करने के अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर ठीक चल रहा है। उनकी मिलिट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नेवी पानी में डूब गई है और 158 जहाज खत्म हो चुके हैं। उनके बहुत सारे माइन ड्रॉपर्स भी खत्म हो चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर..