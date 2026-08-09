अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे जंग से अब बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप इस मामले को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि चल रहे विवाद को सुलझाना उनके लिए लगातार मुश्किल बनता जा रहा है।

अमेरिकी अखबार ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ईरान होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को पूरी तरह से फिर से खोल देता है, तो ट्रंप प्रशासन परमाणु मुद्दे को एक तरफ रखकर जीत का ऐलान करने के लिए तैयार हो सकता है।

ट्रंप कई सप्ताह से कर रहे तैयारी

अमेरिकी अखबार के मुताबिक, ट्रंप कई सप्ताह से इस नतीजे की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को निजी तौर पर बताया है कि वे ईरान के साथ कोई औपचारिक परमाणु समझौता किए बिना भी पीछे हट सकते हैं।

ईरान ने की है कई बड़ी मांग

हालाँकि, ईरान की ओर से इस अहम जलमार्ग से आवाजाही बहाल करने के लिए रखी गई कई बड़ी मांगों के बाद, सम्मानजनक समाधान निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ईरान अमेरिका से अरबों डॉलर का भुगतान, अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी खत्म करने, इलाके से अमेरिकी सेना की पूरी तरह वापसी और दूसरी कई बड़ी छूट चाहता है।

ईरान की इन शर्तों ने अमेरिका के डिप्लोमैटिक विकल्पों को सीमित कर दिया है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि ईरान किसी फौरी समझौते के बजाय लंबे समय तक चलने वाले टकराव की तैयारी कर रहा है।

ईरान को मिली है बढ़त

मिसाइल और ड्रोन के हमलों से इस संकरे समुद्री रास्ते (होर्मुज) से आवाजाही में बाधा डालने की क्षमता ने ईरान को काफी बढ़त दिलाई है, जिससे ग्लोबल कमर्शियल शिपिंग धीमी हो गई है और इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता बढ़ गई है।

हालांकि ट्रंप ने हाल में बार-बार कहा है कि होर्मुज पूरी तरह खुला है, लेकिन उनके ये दावे जल्दबाजी में किए गए साबित हुए हैं। फरवरी में तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया था। ईरान का इस पर कहना था कि अमेरिकी युद्धपोतों और सहयोगी देशों के जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, साथ ही वह कमर्शियल जहाजों पर टोल लगाने की कोशिश भी कर रहा था।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की शिपिंग पाबंदियों और टोल लगाने की किसी भी कोशिश को सख्ती से खारिज कर दिया है। इस सप्ताह के अंत में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की इस घोषणा के बाद कूटनीतिक उम्मीदें और कम हो गईं कि ईरान ने उसके एक जहाज पर मिसाइल हमला किया है।

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने रखी कई शर्तें

इसी दौरान, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाघेरे जोलघाद्र ने होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए कई शर्तें रखीं।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, मोहम्मद बाघेरे जोलघाद्र ने कहा कि अमेरिका को युद्ध हमेशा के लिए खत्म करना होगा, अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी, अमेरिकी सैन्य बलों को वापस बुलाना होगा, सभी प्रतिबंध हटाने होंगे, ईरान की फ्रीज की गई वित्तीय संपत्ति को जारी करना होगा और युद्ध का हर्जाना देना होगा। उन्होंने अमेरिका की धमकियों और अपमान को बंद करने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में ईरान के सहयोगी मिलिशिया के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोकने की भी मांग की।

अमेरिका क्यों कर रहा जल्दबाजी?

आने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनावों से पहले, घरेलू राजनीतिक कारणों से भी अमेरिकी शासन के लिए किसी समाधान तक पहुँचना जरूरी हो गया है। युद्ध से पहले की तुलना में अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें अभी भी काफी अधिक हैं, इसलिए अमेरिकी प्रशासन एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे अमेरिकी मतदाताओं को यह दिखाया जा सके कि सैन्य अभियान अपने मकसद में कामयाब रहा है।

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अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को पांच महीने से अधिक समय हो रहा है, इस बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की बात हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, उल्टा फिर से जंग शुरू हो गई। इस बार कहा जा रहा कि ओमान के जरिए दोनों देश बातचीत की टेबल पर हैं। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ बातचीत के मुद्दे को उलझा हुआ करार दिया और कहा कि यह जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें