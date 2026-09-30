अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को नया नाम देने का फैसला किया है। अब अमेरिकी संघीय सरकार के आधिकारिक कामकाज में AI के लिए ‘सुपर इंटेलिजेंस’ (Super Intelligence) और इसका संक्षिप्त रूप ‘SI’ इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने मंगलवार को इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

यह आदेश अमेरिकी सरकार के विभागों और एजेंसियों पर लागू होगा। इसके तहत सरकारी पत्राचार, सार्वजनिक सूचनाओं, वेबसाइटों, रिपोर्टों और प्रशासनिक दस्तावेजों में ‘Artificial Intelligence’ और ‘AI’ की जगह ‘Super Intelligence’ और ‘SI’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यह बदलाव कानून की अनुमति की अधिकतम सीमा तक लागू होगा।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका के पुराने सभी कानून, सरकारी ठेके या ऐतिहासिक रिकॉर्ड तुरंत बदल जाएंगे। मौजूदा नियमों और पुराने दस्तावेजों पर यह बदलाव पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा। फिलहाल ‘Super Intelligence’ के लिए वही कानूनी परिभाषा इस्तेमाल होगी, जो अमेरिकी कानून में AI के लिए मौजूद है। सरकार के विज्ञान और तकनीक से जुड़े अधिकारी को 60 दिनों के भीतर कांग्रेस के सामने नए शब्द और उसकी कानूनी परिभाषा को लेकर प्रस्ताव रखने को कहा गया है।

ट्रंप का कहना है कि आज की AI तकनीक पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि इसे ‘Artificial’ यानी कृत्रिम कहना सही नहीं लगता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सुपर इंटेलिजेंस इंटरनेट और औद्योगिक क्रांति से भी बड़ी तकनीकी ताकत साबित हो सकती है।

यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब ट्रंप प्रशासन AI के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसकी सुरक्षा पर भी चर्चा कर रहा है। व्हाइट हाउस में प्रमुख तकनीकी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में AI के सुरक्षित विकास को लेकर एक समझौते पर भी चर्चा हुई।