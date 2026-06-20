अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बताया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी युद्धों से दूर रहने की नीति अपनाते हैं और यही उनकी समझदारी को दिखाता है।

द एक्सियोस शो को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि दुनिया के किन नेताओं को वह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिया।

ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं। भारत ने हाल के वर्षों में कई अच्छे आंकड़े और उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी युद्धों से दूर रहते हैं, जो एक समझदारी भरा कदम है। भारत की आबादी करीब 1.5 अरब है और यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है।”

मोदी को बताया महान नेता

ट्रंप ने भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित और निष्पक्ष व्यापार हो रहा है। उन्होंने कहा, “मोदी एक महान नेता हैं। हम भारत के साथ काफी व्यापार करते हैं और अब यह व्यापार ज्यादा निष्पक्ष है। पहले भारत को व्यापार में ज्यादा फायदा मिलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसके बावजूद मोदी शानदार नेता हैं।”

शी जिनपिंग की भी की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी प्रशंसा की। उन्होंने दोनों नेताओं को “क्लासिक लीडर” बताया। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर मोदी या शी जिनपिंग के जीवन पर कोई फिल्म बनाई जाए तो हॉलीवुड का कोई भी अभिनेता उनके किरदार को सही तरीके से नहीं निभा पाएगा। उन्होंने शी जिनपिंग के व्यक्तित्व की भी सराहना की।

दोस्ती और व्यापार के बीच संतुलन

ट्रंप के बयान ऐसे समय में आए हैं जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। पिछले कुछ समय में ट्रंप कई बार मोदी को अपना अच्छा मित्र बता चुके हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने भारत की पुरानी व्यापार नीतियों की आलोचना भी की है।

साल 2025 में दक्षिण कोरिया में हुए एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने मोदी के प्रति सम्मान जताया था और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की बात कही थी।

भारत-पाकिस्तान मुद्दे पर भी रही चर्चा

भारत और अमेरिका के संबंधों में व्यापार के अलावा कुछ मुद्दों पर मतभेद भी देखने को मिले हैं। ट्रंप पहले यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित सैन्य तनाव को खत्म कराने में भूमिका निभाई थी।

हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को लगातार खारिज किया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से साफ कहा था कि भारत किसी भी विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। ट्रंप के ताजा बयान से साफ है कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद वह प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली नेता मानते हैं।

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अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के बीच नई वार्ता की तैयारियां तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर आयोजित किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कई अहम मुद्दों पर संभावित समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी पहले से ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक