पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया है कि हॉर्मुज जलमार्ग में बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करने वाली किसी भी नाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी नावों को “बिना किसी हिचकिचाहट के मार गिराया जाए।”

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। उन्होंने इशारों में ईरान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि “उनकी सभी 159 नौसैनिक जहाज समुद्र में डूब चुके हैं।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिकी ‘माइन स्वीपर्स’ फिलहाल हॉर्मुज जलमार्ग में माइन हटाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने इस अभियान को तीन गुना तेज करने का आदेश दिया है।

दरअसल, हॉर्मुज जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां तनाव बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर पड़ा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच इस समुद्री मार्ग को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत समेत अन्य देशों को भी इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने इस जलमार्ग में 20 से अधिक माइन बिछाई हो सकती हैं, जिनमें से कुछ जीपीएस तकनीक से नियंत्रित हैं। इस कारण उन्हें ढूंढना और निष्क्रिय करना और भी मुश्किल हो जाता है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी है कि इन माइन को पूरी तरह हटाने में छह महीने तक का समय लग सकता है। इस देरी को लेकर अमेरिकी सांसदों में चिंता और नाराजगी दोनों देखी जा रही है, क्योंकि इससे ऊर्जा कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।

हालांकि, पेंटागन ने बाद में कुछ रिपोर्ट्स को “गलत” बताते हुए कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग का छह महीने तक बंद रहना “असंभव और अस्वीकार्य” है। ईरान ने इस जलमार्ग को खोलने को अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने से जोड़ा है। वहीं, ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियां छोड़नी होंगी और जलमार्ग को पूरी तरह खोलना होगा, तभी क्षेत्र में शांति संभव है।

यह भी पढ़ें – अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन बर्खास्त, ट्रंप ने किया बड़ा नेतृत्व परिवर्तन

ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को ऐलान किया कि नौसेना सचिव जॉन फेलन को उनके पद से हटाया जा रहा है। ईरान संकट शुरू होने के बाद से यह नेतृत्व में दूसरा बड़ा परिवर्तन है। पूरी खबर पढ़ें….



