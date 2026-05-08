अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इस बार मामला दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज जलमार्ग से जुड़ा है। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती है। इसलिए यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक व्यापार और तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना के तीन बड़े युद्धपोत होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी जहाज सुरक्षित रहे, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि तीन अमेरिकी डेस्ट्रॉयर सफलतापूर्वक जलमार्ग पार कर गए। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को अमेरिकी सेना ने हवा में ही मार गिराया। साथ ही कई ड्रोन भी नष्ट कर दिए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमले में इस्तेमाल की गई छोटी ईरानी नौकाओं को तबाह कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सामान्य देश ऐसे जहाजों को बिना रोक-टोक गुजरने देते हैं, लेकिन ईरान ऐसा नहीं करता।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका और ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जवाब और अधिक ताकतवर और हिंसक हो सकता है। अमेरिकी सेना ने भी पुष्टि की कि उसके जहाजों पर हमला हुआ था, जिसे रोक दिया गया। सेना ने बताया कि इसके बाद ईरान के कुछ ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं ईरान ने अमेरिका पर पहले हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने सिर्फ जवाब दिया।

दक्षिणी ईरान के क़ेश्म पोर्ट और बंदर अब्बास इलाके में कई धमाके हुए

इसी बीच दक्षिणी ईरान के क़ेश्म पोर्ट और बंदर अब्बास इलाके में कई धमाकों की खबर सामने आई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इन रणनीतिक समुद्री इलाकों में कार्रवाई की।

फॉक्स न्यूज की राष्ट्रीय सुरक्षा संवाददाता जेनिफर ग्रिफिन ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने क़ेश्म पोर्ट और बंदर अब्बास पर सीमित सैन्य हमला किया। हालांकि अधिकारी ने साफ किया कि यह किसी बड़े युद्ध की शुरुआत नहीं है और न ही इससे युद्धविराम खत्म माना जाना चाहिए।

ग्रिफिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सीमित दायरे में की गई थी। दूसरी ओर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इन इलाकों में धमाकों और विस्फोट जैसी आवाजों की पुष्टि की। अप्रैल की शुरुआत से दोनों देशों के बीच युद्धविराम लागू था। इससे पहले कई हफ्तों तक संघर्ष और सैन्य तनाव जारी रहा। लेकिन हाल की घटनाओं ने एक बार फिर इस युद्धविराम की स्थिति को कमजोर कर दिया है।

अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर टिकी हुई है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर पश्चिम एशिया के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर भी पड़ सकता है।

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ईरान ने होमुर्ज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है। ईरान ने यह सिस्टम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के बावजूद शुरू किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान नए प्रस्ताव पर सहमति नहीं देता तो फिर से उसके देश पर बमबारी शुरू हो जाएगी। ईरान के नए व्यवस्था के मुताबिक, होमुर्ज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को पहले परमिट लेना जरूरी होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक