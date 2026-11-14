अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी पॉलिसी पर कोई फैसला लेने से पहले एनवीडिया (Nvidia) के लाखों डॉलर के शेयर खरीदे थे। साथ ही इस फैसला से चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को काफी फायदा भी होने वाला था। ‘डीक्लेप्टोक्रेसी’ (DeKleptocracy) के एक एनालिसिस से यह बात पता चली है।

एनालिसिस से यह भी पता चला कि इस डील से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फायदा पहुंचा। उन्होंने नियमों में बदलाव से एक दिन पहले एनवीडिया के 1,000,001 डॉलर से लेकर 5,000,000 डॉलर तक के शेयर खरीदे थे।

मई 2025 का है मामला

यह मामला मई 2025 में शुरू हुआ, जब ट्रंप सरकार ने बाइडेन के कार्यकाल के “डिफ्यूजन नियम” खत्म कर दिया। इस नियम के तहत अमेरिकी चिप निर्माताओं को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी चीन समेत कुछ चुनिंदा देशों को बेचने से रोका गया था।

इस नियम ने एनवीडिया के लिए चीन को चिप बेचना सीमित कर दिया था। इसका उद्देश्य अमेरिका के अपने चिप इंडस्ट्रीज को मजबूत करना और देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से बचाना था, इसमें एडवांस एआई विकसित करने की होड़ चीन से मिलने वाला खतरा भी शामिल था।

हालांकि नियम बदलने से कुछ दिन पहले ट्रंप के सार्वजनिक वित्तीय खुलासों से पता चला कि उन्होंने 1 मिलिय से 5 मिलियन डॉलर के बीच एनवीडियो के शेयर खरीदे थे।

ट्रंप के संबंध अमेरिका के सबसे प्रभावशाली टेक बिजनेसमैन में से एक जेन्सेन हुआंग के साथ काफी करीबी हैं। हुआंग फिलहाल एक चीनी जासूस होने के संदेह वाली महिला के साथ अपने संबंधों को लेकर विवादों में हैं।

एनवीडिया के अलावा, उन्होंने एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अन्य बड़ी टेक कंपनियों के शेयर भी खरीदे।

ट्रंप को कैसे पहुंचा फायदा?

मई 2025 में ट्रंप ने पिछली सरकार के चिप संबंधी नियम को रद्द करने की घोषणा की। उसी महीने के रिकॉर्ड से पता चला है कि उन्होंने 1,000,001 डॉलर से लेकर 5 मिलियन डॉलर तक के एनवीडिया शेयर खरीदे।

बाइडन सरकार का नियम एनवीडिया को चीन में अपने चिप्स बेचने से रोकता था। चीन कंपनी के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां पिछले एक दशक में कंपनी की कुल बिक्री का करीब एक-चौथाई हिस्सा आया है।

जैसे ही ट्रंप ने नियम को रद्द करने की घोषणा की, एनवीडिया (Nvidia) के शेयरों की कीमत बढ़ गई। उसी वर्ष ट्रंप ने एनवीडिया में 53 निवेश किए और एआई से जुड़ी 68 कंपनियों में 2,100 ट्रेड (खरीद-बिक्री) किए।

एआई कंपनियों में स्टॉक ट्रेडिंग से ट्रंप को फायदा पहुंचा

ऐसे ही उसी साल एआई कंपनियों में स्टॉक ट्रेडिंग से ट्रंप को फायदा पहुंचा। अक्टूबर 2025 में, ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि डीक्लेप्टोक्रेसी के मुताबिक, उससे एक दिन पहले ही उन्होंने उन्होंने 121 ट्रेड के जरिए 15 AI कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी।

दिसंबर में भी जब उन्होंने चीन को चिप निर्यात करने के बारे में अमेरिकी प्रशासन की पॉलिसी बदली तो 9 दिसंबर को उन्होंने एआई से जुड़ी ट्रेड की। इनमें एनवीडिया में की गई 5,000,001 डॉलर से लेकर 25,000,000 डॉलर तक की ट्रेड भी शामिल थीं।

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