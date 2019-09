Indian reporter. trump, Narendra Modi: अमेरिकी पत्रकार हो या किसी अन्य देश का कोई और रिपोर्टर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पत्रकारों के सवालों से निपटना आता है। ऐसा ही कुछ सोमवार और मंगलवार को हुआ। सोमवार को पाकिस्तानी पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान ट्रम्प से कश्मीर पर पाकिस्तानी पत्रकारों ने कुछ सवाल किए। पाकिस्तानी पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में ट्रम्प ने इमरान खान से पूछा ‘आपको इन जैसे पत्रकार कहां से मिलते हैं?’ इसके बाद उनसे किसी भी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछे। ठीक ऐसा ही एक वाक्य मंगलवार को भी हुआ जब ट्रम्प भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रैस कोन्फ्रेंस कर रहे थे।

इस कोन्फ़्रेंस के दौरान भारतीय पत्रकारों ने ट्रम्प से पाक प्रायोजित आतंकवाद, आईएसआई से ट्रेन किए गए अल-क़ायदा आतंकी और कश्मीर को लेकर कुछ सवाल पूछे। एक भारतीय रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा ‘क्या आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा नहीं है? पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से डील करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? इसपर ट्रंप ने मोदी की ओर देखकर कहा ‘आपके रिपोर्टर्स बड़े शानदार हैं। काश मेरे पास भी ऐसे रिपोर्टर होते। तुम बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हो। ये रिपोर्ट तुम्हें कहां से मिली? ये बहुत अच्छी चीज़ है।’ ट्रम्प की यह बात सुन पीएम मोदी हसने लगे।

#NaMosteAmerica | Hear out what US President @realDonaldTrump said when India Today’s @GauravCSawant asked if there’s a roadmap to deal with Pak state-sponsored terror. #ModiTrumpMeet #Newstrackhttps://t.co/NounxnP7mg pic.twitter.com/JQQ52xruIS

— India Today (@IndiaToday) September 24, 2019