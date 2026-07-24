अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में फैसला लेने के बेहद करीब हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा।

यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच पिछले 12 दिनों से सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका असर वैश्विक तेल बाजार तथा पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी दिखाई दे रहा है।

‘हम पूरी तरह तैयार हैं’

समाचार वेबसाइट Axios को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, “मैं बड़े पैमाने पर हमले पर विचार कर रहा हूं। यह पहले हुए किसी भी हमले से बड़ा होगा। मैं फैसला लेने के बेहद करीब हूं। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

हालांकि, दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और सेना को कोई नया आदेश भी जारी नहीं किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं। वहीं अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करने के पक्ष में जनसमर्थन सीमित बताया जा रहा है।

इजरायल साथ आएगा, लेकिन जरूरत नहीं

ट्रंप ने कहा कि अगर वह कहेंगे तो इजरायल कुछ ही मिनटों में इस अभियान में शामिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अमेरिका को किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है।

आसियान (ASEAN) देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यदि ईरान होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की कोशिश करता है, तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि इजरायल सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो उसे ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप बोले- ईरान पर अभी समुचित दबाव नहीं

ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक, तेहरान पर अभी इतना दबाव नहीं पड़ा है कि वह किसी समझौते को स्वीकार करे।

मध्यस्थता की कोशिशों से जुड़े दो क्षेत्रीय सूत्रों ने भी बताया कि ईरान के नेतृत्व ने अब तक सामने रखे गए नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। एक सूत्र के अनुसार बातचीत जारी है, लेकिन ईरान सहयोग नहीं कर रहा है।

लाल सागर तक बढ़ा तनाव

पिछले 12 दिनों में अमेरिका ने होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर ईरान समर्थित हमलों को रोकने के लिए अपने हवाई हमले तेज किए हैं। इसके बावजूद ईरान पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा और उसने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।

इस बीच, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया के एक और महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर खतरा बढ़ गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता गहरा गई है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि यदि हूती विद्रोही फिर हमला करते हैं, तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानेगा क्योंकि हूती ईरान के समर्थन से काम करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में ईरान और हूती, दोनों को गंभीर सैन्य परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

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अमेरिका ने भारत को टैरिफ के मामले में राहत देते हुए 10 प्रतिशत शुल्क वाली श्रेणी में रखा है। इससे पहले भारत को 12.5 प्रतिशत टैरिफ वाले उच्च श्रेणी में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, श्रम मानकों (लेबर प्रैक्टिसेज) को लेकर भारत-अमेरिका के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक