अमेरिकी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के अपनी पत्नी लोरी हुआंग के प्रति “वफादार न रहने” (यानी धोखा देने) की बात स्वीकार करने के बाद, इस टेक दिग्गज को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क और सिकोइया कैपिटल के पार्टनर शॉन मैगुायर समेत कई अन्य लोगों का समर्थन मिला है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एनवीडिया के को-फाउंडर को एक सम्माननीय व्यक्ति बताया और अमेरिका के लिए उनके योगदान की तारीफ की। हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने हुआंग से उस चीनी बिजनेसवुमन एलिस हुआंग के साथ संबंधों के आरोपों के बारे में कोई बात नहीं की है।

कौन हैं एलिस हुआंग?

एलिस हुआंग सिंगापुर की एक डेटा सेंटर कंपनी की पूर्व कार्यकारी अधिकारी रही हैं, और अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार, उन पर बीजिंग की खुफिया सेवाओं के लिए जासूसी करने का आरोप है।

जेन्सेन पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

Nvidia के CEO के कथित अफेयर के बारे में ट्रंप ने कहा, “मैंने इस बारे में उनसे बात नहीं की है। मैं बस इतना जानता हूं कि वह एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं जान सकते कि क्या चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। मुझे लगता है कि शायद उनके पास इसके लिए कोई सफाई होगी। आपको उनकी बात सुननी चाहिए।”

ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि वह एक सम्माननीय व्यक्ति हैं।” उन्होंने “हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है।”

रॉयटर्स के अनुसार, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह अगले हफ्ते अपनी प्रस्तावित एशिया यात्रा पर जेन्सेन हुआंग को साथ ले जाएंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, “मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें जरूर साथ ले जाऊंगा।”

शॉन मैगुइरे ने भी किया बचाव

जेन्सेन हुआंग का बचाव करते हुए, वेंचर कैपिटल कंपनी सिकोइया कैपिटल के संस्थापक शॉन मैगुइरे ने Nvidia के सीईओ को इस पीढ़ी के सबसे महान उद्यमियों में से एक बताया।

एक्स पर एक पोस्ट में, शॉन मैगुायर ने लिखा, “जेन्सेन हुआंग ने कुछ काम बेवकूफी भरा किया है। यह अमेरिका के लिए बुरा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था। दो गलतियां मिलकर सही नहीं बन जातीं और मेरा मानना ​​है कि अमेरिका के AI नेतृत्व के लिए जेन्सेन की जगह कोई और नहीं ले सकता।”

एलन मस्क ने भी किया समर्थन

टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने मैगुायर की एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, “मैं इससे सहमत हूँ।”

मार्को रुबियो ने टिप्पणी करने से किया इनकार

इधर जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से Nvidia के सीईओ मामले से जुड़े विवाद के बारे में पूछा गया। G7 की बैठक के लिए पेरिस रवाना होने से पहले, मार्को रुबियो ने कहा, “मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इस मामले को देखते हुए, मैं बस कुछ कह ही नहीं सकता।”

बीबीसी के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा, “Nvidia के अंदर चल रहे किसी कॉर्पोरेट मामले पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, जैसा कि आपने बताया, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता है।”