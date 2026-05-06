ईरानी के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास (Consulate General) को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। इसके बाद इसकी जिम्मेदारियां इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास को सौंप दी जाएंगी। विदेश विभाग द्वारा पुष्टि की गई यह पहल राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संसाधनों की दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ क्षेत्र में वाशिंगटन की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने पर केंद्रित है।

एक आधिकारिक बयान में, विदेश विभाग प्रवक्ता के कार्यालय ने कहा, “अमेरिकी विदेश विभाग पेशावर में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ राजनयिक संबंधों की जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास को सौंप दी जाएगी।”

बयान में आगे इस बात पर जोर दिया गया कि “यह निर्णय हमारे राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा और कुशल संसाधन प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है”। पेशावर में अपनी उपस्थिति समाप्त करने के बावजूद अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में उसकी व्यापक नीतिगत प्राथमिकताएं अपरिवर्तित हैं।

The State Department has announced the phased closure of the U.S. Consulate General in Peshawar. As we transition to a new chapter, with the U.S. Consulate General’s operations shifting to the U.S. Embassy Islamabad, we will continue our important diplomatic work in partnership… pic.twitter.com/F7G6KN5PTr — ANI (@ANI) May 6, 2026

बयान में कहा गया है, “पेशावर में हमारी भौतिक उपस्थिति में बदलाव हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में प्रशासन की नीतिगत प्राथमिकताएं अटल बनी हुई हैं।” इसमें यह भी कहा गया कि वाशिंगटन आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव जारी रखेगा।

विदेश विभाग ने अपने शेष मिशनों के माध्यम से राजनयिक संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इसमें कहा गया है, “विभाग, पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के माध्यम से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हमारे शेष राजनयिक पदों के माध्यम से अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।”

यह निर्णय इस वर्ष मार्च में सामने आए उन संकेतों के बाद लिया गया है कि वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। उस समय, विदेश विभाग ने कांग्रेस को अपने इरादे के बारे में सूचित किया था। जिसमें यह बताया गया था कि इस बंद से पाकिस्तान में अमेरिकी रणनीतिक हितों से समझौता किए बिना सालाना लगभग 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू किए गए व्यापक छंटनी अभियान के तहत इस कदम की एक साल से अधिक समय से समीक्षा की जा रही थी, जिसमें कई संघीय एजेंसियों को निशाना बनाया गया था।

अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित पेशावर वाणिज्य दूतावास ने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान से संबंधित अमेरिकी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2001 के आक्रमण से पहले, उसके दौरान और बाद में इसने एक महत्वपूर्ण रसद और राजनयिक केंद्र के रूप में काम किया, जिससे अफगानिस्तान तक जमीनी मार्ग से पहुंच आसान हुई और क्षेत्र में अमेरिकी नागरिकों और अफगान नागरिकों को सहायता प्रदान की गई।

अधिसूचना के अनुसार, वाणिज्य दूतावास में वर्तमान में 18 अमेरिकी कर्मचारी और 89 स्थानीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बंद करने की प्रक्रिया में लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत उम्मीद है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बख्तरबंद कार्यालय ट्रेलर, वाहन और दूरसंचार उपकरण जैसे बुनियादी ढांचे को इस्लामाबाद और पाकिस्तान में अन्य अमेरिकी मिशनों में स्थानांतरित करने के लिए आवंटित किया जाएगा।

पेशावर में पहले दी जाने वाली कांसुलर सेवाएं अब लगभग 184 किलोमीटर दूर स्थित इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास द्वारा प्रदान की जाएंगी। विदेश विभाग ने कहा कि “यह बंद होने से मिशन की अमेरिका के मुख्य राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने, अमेरिकी नागरिकों की सहायता करने या विदेशी सहायता कार्यक्रमों की पर्याप्त निगरानी करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी कार्य अमेरिकी दूतावास इस्लामाबाद द्वारा किए जाते रहेंगे”।कुल मिलाकर, चरणबद्ध यह बंद पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में अमेरिकी राजनयिक अभियानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही देश में निरंतर जुड़ाव की प्रतिबद्धता को भी बरकरार रखता है।

ईरान से बातचीत में बेहतर प्रगति के बाद अमेरिका ने रोकी नौसैनिक कार्रवाई ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम की नौसैनिक कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया है। यह कदम ईरान के साथ चल रही बातचीत में ‘बेहतर प्रगति’ के संकेत मिलने के बाद उठाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक ‘पूरे और अंतिम समझौते’ की दिशा में काफी आगे बढ़ा गया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही एक बड़ा समझौता हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर।