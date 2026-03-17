अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह ईरान के ख़िलाफ युद्ध शुरू करना बताया। जो केंट ने अपने इस्तीफे में कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था।

जो केंट को पिछले साल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉमिनेट किया था और सीनेट ने मंज़ूरी दी थी। जो केंट ने मंगलवार सुबह X पर अपना इस्तीफ़ा पत्र पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वह अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में लड़ने और मरने के लिए भेजने का समर्थन नहीं कर सकते, जिससे न तो अमेरिकी लोगों को कोई फ़ायदा होता है और न ही अमेरिकी लोगों की जान की क़ीमत सही साबित होती है।

इजरायल पर लगाए आरोप

जो केंट ने कहा, “मैं पूरी ईमानदारी से ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल ख़तरा नहीं था और यह साफ़ है कि हमने यह युद्ध इज़रायल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया।”

जो केंट ट्रंप प्रशासन के सबसे टॉप अधिकारी हैं, जिन्होंने ईरान युद्ध को लेकर इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है। केंट ने कहा कि पिछले जून से पहले (जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था) राष्ट्रपति यह समझते थे कि मध्य पूर्व में युद्ध एक जाल हैं, जो अमेरिका से हमारे देशभक्तों की कीमती जानें छीन लेते हैं और हमारे देश की दौलत और समृद्धि को ख़त्म कर देते हैं।

युद्ध की क़ीमत चुका चुके हैं केंट

बता दें कि केंट युद्ध की क़ीमत चुका चुके हैं। उनकी पत्नी शैनन 2019 में सीरिया में एक आत्मघाती हमलावर के हमले में मारी गई थीं। उन्होंने आगे इजरायली अधिकारियों और मीडिया के कुछ लोगों पर एक ऐसा धोखा रचने का आरोप लगाया, जिसके चलते ट्रंप इस युद्ध में शामिल हो गए।

केंट ने कहा, “ट्रंप प्रशासन की शुरुआत में इजरायल के ऊंचे ओहदे वाले अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के असरदार सदस्यों ने एक गलत जानकारी फैलाने का अभियान चलाया, जिसने आपके ‘अमेरिका फ़र्स्ट’ प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया और ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए युद्ध-समर्थक भावनाएं भड़काईं। इस ‘इको चैंबर’ का इस्तेमाल आपको यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देने में किया गया कि ईरान से अमेरिका को तत्काल ख़तरा है और अगर आप अभी हमला करते हैं, तो तुरंत जीत का एक साफ़ रास्ता मौजूद है। यह एक झूठ था और ठीक वही हथकंडा था जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें उस विनाशकारी इराक युद्ध में खींचने के लिए किया था, जिसमें देश ने अपने हज़ारों पुरुषों और महिलाओं की जानें गंवाई थीं। आप अपना रास्ता बदल सकते हैं और हमारे देश के लिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं, या आप हमें और ज़्यादा गिरावट और अराजकता की ओर फिसलने दे सकते हैं। फ़ैसला आपके हाथ में है।”

नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर केंट ने अमेरिका के आतंकवाद-रोधी और नशीले पदार्थों के ख़िलाफ़ प्रयासों का नेतृत्व किया और राष्ट्रपति के मुख्य आतंकवाद-रोधी सलाहकार थे। जुलाई 2025 में केंट को नियुक्त किया गया था। व्हाइट हाउस ने इस्तीफे पर अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है।

(यह भी पढ़ें: यूएई ने बंद किया एयर स्पेस)

ईरान से हमले की आशंकाओं के मद्देनजर संयुक्त अरब अमीरात ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए उसने अपना हवाई क्षेत्र फिर से बंद कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर