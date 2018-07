पाकिस्तान में आम चुनाव होने के बाद वोट काउंटिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। वीडियो में पाकिस्तान के सैनिक वोट गिनते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए जिन सैनिकों की तैनाती की गई थी, वही सैनिक चुनाव के बाद मतों की गणना करते नजर आ रहे हैं। पत्रकार बिलाल फारूकी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी दी।

वीडियो में मतों की काउंटिंग करते हुए कुछ लोग एक कमरे में बैठे दिख रहे हैं। इन लोगों में से कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ लोग टेबल के सामने कुर्सी में बैठकर वोट गिन रहे हैं। एक सैनिक भी कुर्सी पर बैठकर वोट गिनते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा इस कमरे में कुछ महिलाएं भी बैठे दिख रही हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो पाकिस्तान के किस इलाके का है।

Troops were deployed for election security. Here we see them counting votes. They must be cursing the person who invented phones with cameras… pic.twitter.com/lUM2aZ9rls

— Bilal Farooqi (@bilalfqi) July 27, 2018