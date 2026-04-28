इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक ट्रेन दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त कम्यूटर ट्रेन के डिब्बे में बचावकर्मी अभी भी फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

सोमवार को जकार्ता के बाहर बेकासी तिमूर स्टेशन पर एक लंबी दूरी की ट्रेन एक खड़ी कम्यूटर ट्रेन के पिछले डिब्बे से टकरा गई। यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए निर्धारित था। इंडोनेशिया में महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए एक आम व्यवस्था है।

हादसे में घायल कुल 81 घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यह जानकारी सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी PT Kereta Api Indonesia के सीईओ Bobby Rasyidin ने दी। रसीयिदिन ने बचाव अभियान के बारे में पत्रकारों से कहा, ”लोगों को निकालने में काफी समय लग रहा है और हम इसे बहुत सावधानी से कर रहे हैं।”

अधिकारियों के अनुसार, लंबी दूरी की Argo Bromo Anggrek ट्रेन में सवार सभी 240 यात्री सुरक्षित हैं। जकार्ता पुलिस प्रमुख Asep Edi Suheri ने मौके पर पत्रकारों से बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

रसीयिदिन ने कहा कि स्टेशन के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक अन्य कम्यूटर ट्रेन एक खराब (रुकी हुई) टैक्सी से टकरा गई थी और रेलवे सिस्टम में गड़बड़ी की आशंका है।

उन्होंने कहा, ”घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम जांच राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति (National Transportation Safety Committee) को सौंप रहे हैं जो इस ट्रेन हादसे के कारणों की गहराई से जांच करेगा।”

इंडोनेशिया के पुराने रेलवे नेटवर्क पर इस तरह की दुर्घटनाएं आम हैं। जनवरी 2024 में पश्चिम जावा प्रांत में दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई थी।

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