अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है और उसने अपने मध्य-पूर्व के पड़ोसी देशों से माफी मांग ली है।

ट्रंप के अनुसार, ईरान ने यह भी वादा किया है कि वह अब उन देशों पर गोलीबारी या हमला नहीं करेगा। उनका कहना है कि ईरान ने यह वादा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों ने उस पर दबाव बना दिया।

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मध्य-पूर्व पर कब्जा करके वहां राज करना चाहता था, लेकिन अब वह हार चुका है। उनके अनुसार, हजारों साल में पहली बार ईरान अपने आसपास के मध्य-पूर्वी देशों से हार गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कई देशों ने उन्हें धन्यवाद कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, “YOU ARE WELCOME।”

उन्होंने कहा कि पहले ईरान को दूसरे मुल्कों को दबाने को कोशिश करता था, लेकिन अब वो खुद एक हारा हुआ देश बन चुका है और आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही रहेगा, जब तक कि वह पूरी तरह झुक न जाए या उसका शासन पूरी तरह समाप्त न हो जाए।

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा और ऐसे इलाकों व समूहों को भी निशाना बनाया जा सकता है जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया था।

ईरान के राष्ट्रपति ने मांगी माफी

इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजरायल और अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ईरान आगे से किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं होता।

ईरानी सरकारी टीवी पर प्रसारित अपने संबोधन में पेजेश्कियन ने कहा, “मैं उन पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं जिन पर ईरान की ओर से हमले हुए। अंतरिम नेतृत्व परिषद ने कल फैसला लिया है कि अब पड़ोसी देशों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और तब तक कोई मिसाइल नहीं छोड़ी जाएगी, जब तक वहां से ईरान पर हमला शुरू न हो।”

हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उन्होंने कहा, “जो लोग चाहते हैं कि ईरानी जनता घुटने टेक दे, वे इस उम्मीद को अपने साथ कब्र में ले जाएं।”

बता दें, पिछले एक हफ्ते से ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ये हमले उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं। इन हमलों में खाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिनमें दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में भारी तबाही भी दिखाई दी।

इजरायल-ईरान युद्ध: सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, भारत के इन 4 सेक्टरों पर भी भारी पड़ेगा संकट

पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध केवल वैश्विक तेल और गैस बाजारों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है। यह बढ़ता तनाव भारत के कई बड़े उद्योगों के लिए भी चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से आने वाला महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल बाधित हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें।