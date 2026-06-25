अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। इस धनराशि का अधिकांश हिस्सा ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद पेंटागन की सैन्य क्षमताओं और संसाधनों की भरपाई पर खर्च किया जाएगा।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने बुधवार को औपचारिक रूप से 87.6 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया। इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले) के लिए किए जाने वाले खर्चों को वहन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

व्हाइट हाउस ने अतिरिक्त फंड का अनुरोध किया

प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन को लिखे एक पत्र में, व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने अतिरिक्त फंड का अनुरोध किया, जिसमें इस साल 28 फरवरी को शुरू हुए अभियान से संबंधित तत्काल जरूरतों का हवाला दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें अमेरिकी सेना के लिए साल 2025 में आवंटित किए गए लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के अलावा 67.15 बिलियन डॉलर शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर और चाहते हैं।

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस रक्षा निधि का सबसे बड़ा हिस्सा, 21 अरब डॉलर, हथियारों और गोला-बारूद की खरीद पर खर्च किया जाएगा, 17.3 अरब डॉलर परिचालन लागत पर और 12.1 अरब डॉलर अन्य कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। इसमें ईंधन की लागत, ड्रोन निर्माण और साइबर सुरक्षा को भी शामिल किया गया है।

अतिरिक्त बजट की मांग ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के लिए

प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (ओएमबी) ने बुधवार को यह पूरक बजट अनुरोध कांग्रेस को भेजा। अतिरिक्त बजट की यह मांग मुख्य रूप से ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के लिए की गई है लेकिन इसमें कई अन्य खर्च भी शामिल हैं। इनमें अमेरिकी किसानों के लिए सहायता, अफ्रीका में इबोला संकट से निपटने के प्रयासों को समर्थन और देश के भीतर की विभिन्न जरूरतों के लिए धनराशि का प्रावधान शामिल है। ओएमबी के निदेशक रस वॉट ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन को लिखे पत्र में कहा, “मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वह इन महत्वपूर्ण और तात्कालिक अनुरोधों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करे।”

यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसद पहले से ही चल रहे संघर्ष से निराश हैं और उन्होंने आगे की सैन्य कार्रवाई पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

यह भी पढ़ें: अमेरिकी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को झटका

अमेरिकी संसद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान युद्ध के खिलाफ संसद से प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ संघर्ष से अमेरिकी सैन्य बलों को हटाने का निर्देश दिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें