तिब्बत में जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 173 किलोमीटर जमीन की गहराई में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वही जगह है जहां पर ग्लेशियर फटने के बाद तिब्बत और नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से सैकड़ो लोगों की मौत हो गई थी।

भूकंप के बाद कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। कई लोग एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी बड़े नुकसान की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

तिब्बत-नेपाल सीमा पर 26 अगस्त को बड़ी प्रकृतिक आपदा आई थी, जिसकी वजह से तिब्बत में अभी भी राहत और पुनर्वास का कार्य जारी है। बढ़ा ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी। इसमें सैकड़ो लोगों की मौत हुई थी और कई अभी भी लापता है। तिब्बती पठार एशिया का सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल यही है और कई देशों से होकर यह नदियां गुजरती हैं। ऐसे में इस इलाके में अगर कोई तेज भूकंप आता है तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर होता है।