ब्रिटेन में 2008 से 2010 के बीच एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और यौन शोषण के मामले में पाकिस्तानी मूल के तीन पुरुषों को दोषी ठहराया गया है। इनमें से दो आरोपी मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही फरार हो गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से एक आरोपी कतर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब ब्रिटेन की जांच एजेंसी नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) उनकी तलाश कर रही है।

तीनों आरोपियों की पहचान मुदस्सर हुसैन (37), गजनफर हुसैन (42) और कामिर इफजल खान (37) के रूप में हुई है। गुरुवार को शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने तीनों को अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया। यह मामला ऑपरेशन स्टोवुड (Operation Stovewood) से जुड़ा है, जिसके तहत साउथ यॉर्कशायर में 1997 से 2013 के बीच बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच की जा रही है।

किस आरोपी को कितनी सजा हुई?

अदालत में पेश किए गए मामले के मुताबिक, मुदस्सर हुसैन को रेप के 12 मामलों में दोषी पाया गया। वहीं, कामिर इफजल खान को रेप के दो मामलों और यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया। मुदस्सर के भाई गजनफर हुसैन को रेप के एक मामले में दोषी पाया गया।

फैसला सुनाए जाने के दौरान केवल गजनफर हुसैन अदालत में मौजूद था। मुदस्सर हुसैन और कामिर खान मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही फरार हो गए थे। इसलिए अदालत ने उनकी गैरमौजूदगी में ही उन्हें दोषी करार दिया।

फैसले से पहले फरार हुए दो आरोपी, पाकिस्तान भागने की आशंका

ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने दोनों फरार आरोपियों की तलाश के लिए आम लोगों से मदद मांगी है। एजेंसी के मुताबिक, मुदस्सर हुसैन मुकदमे से पहले सशर्त जमानत पर था और उसने अपना पासपोर्ट भी जमा करा दिया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि वह अभी भी ब्रिटेन में हो सकता है, हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया गया है कि वह गैरकानूनी तरीके से देश छोड़कर भाग गया हो।

वहीं, कामिर खान के बारे में पता चला है कि वह 22 सितंबर को विमान से कतर गया था। जांचकर्ताओं को शक है कि वहां से वह पाकिस्तान चला गया। ऑपरेशन स्टोववुड के प्रमुख फिलिप मार्शल ने कहा कि दोनों आरोपियों का पता लगाने के लिए ब्रिटेन और विदेशों में जांच की जा रही है, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर उनकी सजा सुनिश्चित की जा सके।

⚖️ Three men have been convicted for sexually exploiting a young girl through multiple counts of rape in Sheffield more than 20 years ago thanks to the work of @CPSUK & @NCA_UK https://t.co/4Zp52huqFQ pic.twitter.com/BdXCgGl27m — Crown Prosecution Service (@CPSUK) November 12, 2026

13 साल की उम्र में शुरू हुआ था लड़की का यौन शोषण

इस मामले की पीड़िता अब 30 साल से अधिक उम्र की है। जब वह पहली बार मुदस्सर हुसैन से मिली थी, तब उसकी उम्र 13 साल थी और वह 14 साल की होने वाली थी। इसके बाद उसकी मुलाकात अलग-अलग समय पर गजनफर हुसैन और कामिर खान से हुई। NCA के मुताबिक, लड़की का यौन शोषण 2008 से 2010 के बीच हुआ था।

जांच एजेंसी के अनुसार, लड़की मुदस्सर को ‘मडी’ नाम से जानती थी। आरोप था कि वह उसे ड्रग्स और शराब देता था। जब लड़की उससे मिलने से इनकार करती थी, तो वह उसे धमकाता था। करीब 18 महीने तक उसने रॉदरहैम में एक घर, अपनी कार और दूसरी जगहों पर लड़की के साथ बार-बार रेप किया। उसने लड़की को बेसबॉल बैट से भी धमकाया था।

कुछ समय के लिए मुदस्सर के ब्रिटेन छोड़ने के बाद लड़की की मुलाकात उसके भाई गजनफर से हुई, जिसे वह ‘गुच्ची’ के नाम से जानती थी। शुरुआत में लड़की को पता नहीं था कि दोनों आरोपी आपस में भाई हैं। NCA के मुताबिक, गजनफर ने लड़की को उसकी एक दोस्त से अलग कर दिया और एक बार उसके साथ रेप किया।

टेकअवे की दुकान पर काम करता था तीसरा आरोपी

इसके बाद लड़की एक स्थानीय टेकअवे दुकान पर जाने लगी, जहां कामिर खान काम करता था। उसने लड़की को खाना, पैसे और सिगरेट दीं। साथ ही उसे यह विश्वास दिलाया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, कामिर ने करीब सात महीने तक बार-बार लड़की का रेप किया।

इसके अलावा, उसे यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के मामले में भी दोषी पाया गया। आरोप था कि उसने एक दूसरे व्यक्ति के साथ लड़की के यौन संबंध बनवाने की व्यवस्था की थी।

कैसे सामने आया पूरा मामला?

ऑपरेशन स्टोववुड के अधिकारियों को शक था कि महिला बचपन में यौन शोषण का शिकार हुई थी। इसी आधार पर जांचकर्ताओं ने उससे संपर्क किया। बाद में महिला ने आरोपियों के नाम, उनकी गाड़ियों और उन जगहों के बारे में जानकारी दी, जहां उसके साथ अपराध हुए थे।

जांचकर्ताओं ने महिला के बयान की पुष्टि के लिए गवाहों के बयान, फोन रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेजों की मदद ली। इन सबूतों से आरोपियों और पीड़िता के बीच संबंधों के साथ-साथ घटनास्थलों की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद मार्च 2025 में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की विशेषज्ञ अभियोजक मेलिसा गार्नर ने कहा कि इस यौन शोषण की वजह से पीड़िता को गंभीर और जिंदगीभर रहने वाला नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गवाही देने और न्याय दिलाने में मदद करने के लिए पीड़िता के साहस और हिम्मत की तारीफ की।

क्या है ऑपरेशन स्टोववुड?

ऑपरेशन स्टोववुड की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य साउथ यॉर्कशायर में 1997 से 2013 के बीच बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न के मामलों की जांच करना है। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक, इस ऑपरेशन के तहत अब तक करीब 1,150 संभावित पीड़ितों की पहचान कर उन्हें मदद दी गई है। वहीं, 55 लोगों के खिलाफ कुल 60 दोषसिद्धियां हासिल की गई हैं।

NCA ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को मुदस्सर हुसैन या कामिर खान के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है, तो वह एजेंसी या क्राइमस्टॉपर्स (Crimestoppers) से संपर्क कर सकता है। लोग अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी जानकारी दे सकते हैं।

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