Sri Lanka Church Bomb Blast: श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए सीरियल ब्लास्ट में तीन भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है। ईस्टर के मौके पर विभिन्न होटलों में विदेशी सैलानी ठहरे हुए थे। इसी दौरान चर्च और फाइव-स्टार होटलों में हुए धमाकों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 450 से अधिक लोग घायल हैं। भारतीय नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद की है।

सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए कहा, “कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि नेशनल हॉस्पिटल ने 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दी है। इनके नाम लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर और रमेश है। हम मामले में आगे की जानकारी हासिल कर रहे हैं।”

Indian High Commission in Colombo has conveyed that National Hospital has informed them about the death of three Indian nationals. Their names are Lokashini, Narayan Chandrashekhar and Ramesh. We are ascertaining further details. /3

