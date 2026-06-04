25 साल के मिहिर मई 2024 में जर्मनी आए थे। उन्होंने हाल ही में बर्लिन की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में मास्टर डिग्री पूरी की है और अभी जॉब-सीकर वीज़ा पर हैं। वह बस जर्मनी में काम करना चाहते थे। पिछले साल अक्टूबर से मिहिर जर्मनी में डिलीवरी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। मिहिर हरियाणा के हैं और जर्मनी में बिताए दो सालों में उनकी हिंदी में हरियाणवी नरम नहीं हुई है और वह थोड़ी बहुत जर्मन से काम चला रहे हैं।

मिहिर कहते हैं, “बर्लिन में कुछ तो बात है। मैं आज़ाद महसूस करता हूं। देखिए, अगर मैं जर्मनी में पब्लिक में बीयर पीता हुआ दिख जाऊं, तो कोई मुझे जज नहीं करेगा। असल में लोग शायद मेरे साथ शामिल हो जाएं और मेरा साथ दें। लेकिन भारत में मुझे शायद अरेस्ट कर लिया जाए। और इससे पहले कि मुझे पता चले, मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊंगा। अगर आप Danke schon (थैंक यू), Schönen Tag (आपका दिन अच्छा हो) और Bitte schon (आपका स्वागत है) कह सकें तो यह काफ़ी है।”

माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या अधिक

जैसे-जैसे जर्मनी की प्लेटफॉर्म इकॉनमी बढ़ रही है, माइग्रेंट वर्कर्स इसकी सबसे ज़्यादा दिखने वाली वर्कफोर्स बन गए हैं। बर्लिन जैसे शहरों में फूड-डिलीवरी जॉब्स में भारतीय और दूसरे साउथ एशियन लोग खास तौर पर शामिल हैं। हालांकि जर्मनी में गिग वर्कर के तौर पर भारतीयों का कोई अधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन बर्लिन के वकील अजू जॉन (माइग्रेशन और प्लेटफ़ॉर्म इकॉनमी पर रिसर्चर) कहते हैं कि वे वर्कफ़ोर्स का बड़ा हिस्सा हैं। वे कहते हैं, “कोई भी यह पक्का कह सकता है कि बर्लिन में कम से कम 90 परसेंट से ज़्यादा फ़ूड डिलीवरी वर्कर हाल ही में माइग्रेंट हुए हैं। इनमें से 50 परसेंट भारतीय और 25-30 परसेंट बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हैं।”

फ्रेडरिक मर्ज़ के नेतृत्व वाली कंज़र्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सरकार ने जर्मनी को माइग्रेशन के मामले में अपने पारंपरिक ‘ओपन डोर’ रुख से दूर कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर में लेबर की कमी को दूर करने के लिए लीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया है। ऑपर्च्युनिटी कार्ड या चांसेनकार्टे जैसे प्रोग्राम क्वालिफाइड नॉन-यूरोपियन जॉब सीकर्स को जॉब की तलाश में एक साल तक जर्मनी में रहने की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट रूट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लगातार बढ़ने से भारत जैसे देशों से आने वाले युवा माइग्रेंट्स के लिए जर्मनी ज़्यादा आसान हो गया है।

जर्मनी में भारतीयों की कितनी संख्या?

जर्मनी में भारतीयों की संख्या 2015 में 86,000 से बढ़कर 2025 की शुरुआत में 280,000 हो गई है। एकेडमिक एक्सचेंज को सपोर्ट करने वाले जर्मन ऑर्गनाइज़ेशन DAAD के एक बयान के मुताबिक 2025 तक भारतीय छात्र (2024-25 में 49,483, जो 2018-19 में 20,819 थे) जर्मनी में सबसे बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी थे।

मिहिर की तरह, कई लोग जर्मनी के लेबर मार्केट में आने के लिए स्टूडेंट रूट चुनते हैं। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए अक्सर ज़्यादा ट्यूशन फीस और महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन जर्मनी में स्थिति अलग है। यहां की सरकारी यूनिवर्सिटी विदेशी स्टूडेंट्स से भी बहुत कम या कोई ट्यूशन फीस नहीं लेती हैं। लेकिन उनकी एंट्री की शर्तें बहुत सख्त हैं और इसलिए कई नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जिनमें से कुछ ढीले-ढाले रेगुलेटेड एरिया में चलती हैं।

20 घंटे तक पार्ट-टाइम काम करने की इजाजत

जर्मनी में पढ़ाई के बाद काम के आसान ऑप्शन भी मदद करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हफ़्ते में 20 घंटे तक पार्ट-टाइम काम करने की भी इजाजत है और ग्रेजुएशन के बाद, वे नौकरी ढूंढने के लिए एक साल तक यहीं रह सकते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर साउथ एशियन लोगों की बढ़ती विज़िबिलिटी के बारे में बताते हुए डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म पर काम करने के हालात की स्टडी करने वाली ग्लोबल पहल, फेयरवर्क जर्मनी के को-प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक फ्यूरस्टीन बताते हैं, “ज़्यादातर राइडर्स युवा टेक सैवी होते हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, और वे फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे बॉडी रेफरल हो रहे हैं, जिसमें एक ही कम्युनिटी के लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को जॉब के लिए रेफर कर रहे हैं।”

सेना में जाना चाहते थे मिहिर

हिसार के रहने वाले एक किसान के बेटे मिहिर सेना में जाना चाहते थे लेकिन अग्निपथ योजना ने उनके सपने को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, “मैंने सोचा, अगर मुझे दिहाड़ी मज़दूरी ही करनी है, तो मैं विदेश में ही कर लूं।” मिहिर दो कमरों वाले अपार्टमेंट में रहते हैं और हिसार के चार लड़कों के साथ शेयर करते हैं। उनके शुरुआती ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK थे, लेकिन उनके एजेंट ने जर्मनी का सुझाव दिया।

फरवरी 2024 में मिहिर को बर्लिन की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बर्लिन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस एंड इनोवेशन (BSBI) से अपना एक्सेप्टेंस लेटर मिला। उन्होंने एजेंट को लगभग 25,000 रुपये दिए और यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए 15 लाख रुपये के बैंक लोन के लिए अप्लाई किया। उनका कहना है कि एजेंट ने उन्हें यकीन दिलाया कि जर्मन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनसे कहा, “थोड़ा बहुत इंग्लिश से काम चल जाएगा।”

जर्मनी पहुंचने के 15 दिनों के अंदर ही मिहिर को अपनी पहली नौकरी मिल गई। उन्हें बर्लिन के एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर क्लीनर की नौकरी मिली और जल्द ही उन्होंने माली का काम करना शुरू कर दिया। क्लास हफ़्ते में सिर्फ़ तीन बार होती थीं, और वह अक्सर कॉलेज के समय के बीच में अपनी काम की शिफ़्ट में जाने के लिए निकल जाते थे। वह कहते हैं, “टीचर बहुत समझदार थे। वे मुझे अटेंडेंस देते थे।”

कितना कमाते हैं डिलीवरी वर्कर?

अगस्त 2024 में मिहिर ने डिलीवरी वर्कर के तौर पर काम करने के लिए लिफ़रेंडो में अप्लाई किया। अच्छी बात यह थी कि उनके लिए जर्मन जानना ज़रूरी नहीं था, उन्हें बस बाइक चलाना आना था। एक छोटे से फ़ोन इंटरव्यू के बाद उन्हें नौकरी मिल गई। बाद में उन्हें उबर ईट्स और वॉल्ट में नौकरी मिल गई, और अब अगर वह हफ़्ते के सातों दिन आठ घंटे काम करते हैं तो महीने में लगभग 2,500 यूरो कमाते हैं।

मिहिर की तरह चंडीगढ़ के 30 साल के तजिंदर सिंह, आर्डेन यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग की पढ़ाई करने बर्लिन आए थे। ये एक प्राइवेट UK यूनिवर्सिटी का बर्लिन कैंपस है। वह कहते हैं कि उनके एजेंट ने ही यूनिवर्सिटी और कोर्स दोनों का सुझाव दिया था। बर्लिन पहुंचने के तुरंत बाद, वह अपने रहने का खर्च चलाने के लिए Amazon में डिलीवरी वर्कर के तौर पर शामिल हो गए। एक साल बाद वह Lieferando में शामिल हो गए। अब उनके जॉब सीकर वीज़ा पर छह महीने बचे हैं और वह जल्द ही नौकरी मिलने की उम्मीद में जर्मन सीख रहे हैं।

तजिंदर कहते हैं कि ज़्यादातर भारतीय स्टूडेंट डिलीवरी जॉब पसंद करते हैं क्योंकि वे स्ट्रेस फ्री और फ्लेक्सिबल होती हैं। तजिंदर कहते हैं, “ज़्यादातर दूसरी नौकरियों में, आपको जर्मन जानना जरूरी है, लेकिन यहां, आप बस पैकेट देते हैं, सिर हिलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिट्टे शॉन (आपका स्वागत है) कहते हैं और चले जाते हैं।”

जब मिहिर मई 2024 में बर्लिन पहुंचे, तो वह हैरान रह गए। वह याद करते हैं, “एक नंबर का शहर (नंबर 1 शहर), सब कुछ बहुत साफ़ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार ताज़ी, साफ़ हवा में सांस ले रहा हूं।” बर्लिन पहुंचने के तुरंत बाद वह एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में चले गए। हालांकि बहुत जल्द ही वह देश के इतने सारे नियमों से परेशान हो गए।

मिहिर कहते हैं, “मुझे एहसास हुआ कि चलने, बात करने, जीने और यहां तक कि सांस लेने के भी नियम होते हैं।” सबसे मुश्किल बात यह थी कि उन्हें धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा, “इंडिया में अपने घर में कुछ भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन यहां खासकर रात 10 बजे के बाद, घर पर एकदम साइलेंस होना चाहिए ताकि पड़ोसियों को परेशानी न हो। ज़्यादातर दिनों में, मैं काम से देर से घर आता हूं और प्रेशर कुकर में खाना भी नहीं बना पाता। अगर उस समय सीटी बजती तो पड़ोसी पुलिस को बुला लेते।”

क्या दिक्कतें आती हैं?

ऑर्डर देने के लिए बाइक पर दाईं लेन में रहना भी मुश्किल था। मिहिर कहते हैं, “यह घर जैसा बिल्कुल उल्टा है।” वे अक्सर गलत लेन में चले जाते थे, जिससे दूसरे ड्राइवर गुस्से से घूरते थे और चिल्लाते थे। सर्दियों के महीने सबसे बुरे होते थे। बर्लिन की बर्फ़ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल था और वह अक्सर फिसल जाता था। वह कहते है, “अब मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक एक घंटे से भी कम समय में पहुंच सकता हूं। मुझे सिर्फ़ वही मेन सड़कें पता हैं जो मेरे घर के पास से निकलती हैं। बाकी के लिए, गूगल मैप्स है।”

मिहिर के लिए ऑर्डर बहुत ज़रूरी होते हैं। उबर ईट्स और वॉल्ट पर वह सबकॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम करते हैं और हर डिलीवरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पिछले कुछ दशकों में जर्मनी में कंस्ट्रक्शन से लेकर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी तक (जो ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर पर निर्भर हैं) कई सेक्टर ने वर्कर को काम पर रखने के लिए सबकॉन्ट्रैक्टर का रास्ता अपनाया है। ऐसे आरोप लगे हैं कि जर्मन मिनिमम वेज के कानूनों को दरकिनार करके हायरिंग की गई, जिसमें सब-कॉन्ट्रैक्टर हर डिलीवरी के हिसाब से पेमेंट करते हैं और वर्कर को काम पर रखने के लिए उनसे पेमेंट मांगते हैं। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी भी बहुत कम है। मिहिर का कहना है कि कुछ महीने पहले, जब वह 40 दिनों के लिए भारत आए थे, तो उनका Uber Eats का काम छूट गया, हालांकि उन्होंने सब-कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए €600 यूरो दिए थे। तब से, वह Uber Eats पर काम करने के लिए अपने दोस्त की ID का इस्तेमाल कर रहे हैं।

चंडीगढ़ के एक 38 साल के आदमी का कहना है कि जिस सब-कॉन्ट्रैक्टर के साथ उन्होंने काम किया, उसने ज़्यादातर डिलीवरी वर्कर को ‘मिनी जॉब’ कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हायर किया। यह एक पार्ट-टाइम जॉब का नियम है जिससे स्टूडेंट्स 603 यूरो तक टैक्स-फ्री इनकम कमा सकते हैं। लेकिन राइडर अक्सर फुल टाइम काम करते थे और बाकी इनकम कैश में दी जाती थी। यह स्टूडेंट वीज़ा का खुला गलत इस्तेमाल है।

हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाजत

2025 में RBB (एक सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है) ने एक जांच की थी जिसमें फूड डिलीवरी सर्विस सेक्टर में कथित तौर पर गंभीर गलत इस्तेमाल को सामने लाया गया था, उसके बाद सबकॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को खत्म करने की मांग उठी थी। लीफेरांडो में जहां मिहिर एक डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, उन्हें हर घंटे €13.90 का मिनिमम वेतन मिलता है। मिहिर को अपने स्टूडेंट वीज़ा के हिसाब से हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं है, और उन्हें बीमारी की छुट्टी और मेडिकल मदद जैसे दूसरे एम्प्लॉई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन यह रकम उनके स्टूडेंट लोन को चुकाने के लिए काफी नहीं थी और घर पैसे भेजने थे, इसलिए मिहिर ने वॉल्ट और उबरईट्स के सबकॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साइन अप किया, जहां हर डिलीवरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं।

जर्मनी में भारतीय माइग्रेंट्स पर काम करने वाली सोशियोलॉजिस्ट अमृता दत्ता का कहना है कि समस्या गिग वर्क से उतनी नहीं है जितनी इस सेक्टर की वजह से पैदा हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल मुद्दों से है, खासकर सबकॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल से, जो अक्सर माइग्रेंट्स को शोषण का शिकार बना देता है। पिछले साल तक लिफ़रेंडो अकेला डिलीवरी ऐप था जो सीधे हायरिंग कर रहा था। उसने घोषणा कि वे भी सबकॉन्ट्रैक्टिंग का रास्ता देख रहे हैं, जिससे उसके वर्कर्स ग्रुप में विरोध शुरू हो गया।

उबर की मोबिलिटी कम्युनिकेशंस लीड DACH, माजा रूहबैक ने कहा, “मई 2021 में जर्मन मार्केट में आने के बाद से हमने सीधे कूरियर नहीं रखे हैं। 100% डिलीवरी सिर्फ़ इंडिपेंडेंट थर्ड-पार्टी फ्लीट पार्टनर्स या अपने स्टाफ़ को काम पर रखने वाले रेस्टोरेंट्स द्वारा की जाती हैं। जबकि ये फ्लीट पार्टनर अपने स्टाफ़ पर पूरे अधिकार के साथ इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयर के तौर पर काम करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें सभी जर्मन लेबर कानूनों का सख्ती से पालन करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें ज़रूरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और कानूनी मिनिमम वेज का पेमेंट शामिल है।”

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा लिफ़रेंडो के प्रेस ऑफ़िस और फ़ेडरल मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड सोशल अफ़ेयर्स को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। लिफेरांडो के साथ काम करने वाले एक 38 साल के भारतीय का कहना है कि कुछ गलती उन वर्कर्स की भी है जिन्होंने जर्मन लेबर नियमों का गलत इस्तेमाल किया, जिससे कंपनियों को सबकॉन्ट्रैक्टिंग का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, “राइडर्स अक्सर अपनी शिफ्ट के समय लॉग इन करते थे लेकिन डिलीवरी करने के लिए बाहर नहीं निकलते थे। चूंकि लेबर नियमों ने यह पक्का किया था कि उन्हें डिलीवरी की संख्या की परवाह किए बिना प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने सिस्टम का पूरा फायदा उठाया। आखिरकार, प्लेटफॉर्म्स ने सबकॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए इनडायरेक्टली हायरिंग शुरू कर दी।”

भारत और जर्मनी में क्या अंतर?

मिहिर कहते हैं, “इंडिया और जर्मनी में यही बड़ा फ़र्क है। यहां लोग विनम्र हैं। वे ‘प्लीज़’, ‘थैंक यू’ कहते हैं। अगर मुझे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बहुत ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ें तो वे माफ़ी भी मांगते हैं।” हिसार में भी मिहिर ने एक हफ़्ते तक काम किया। उन्होंने कहा, “अगर ऑर्डर थोड़ा देर से पहुंचता तो लोग पेमेंट करने से मना कर देते थे। मैंने पूरे हफ़्ते में Rs 2,000 से भी कम कमाए, और आखिर में फ्यूल के लिए अपनी जेब से Rs 500 से ज़्यादा दिए।”

मिहिर भारत लौटने के बारे में नहीं सोचते। वह कहते हैं, “डिलीवरी का काम बस एक टेम्पररी नौकरी है। किसी दिन मैं किसी रेस्टोरेंट में शेफ बनूंगा। मैं कुछ भी बनाने को तैयार हूं मैक्सिकन, इटैलियन, कोरियन।” डिलीवरी वर्कर्स की पहचान छिपाने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं।