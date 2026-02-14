बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने देश के ऐतिहासिक संसदीय चुनावों के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के बीच शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी दो दशक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी कर रही है। बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान 1991 के बाद बांग्लादेश में पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में बीएनपी के प्रदर्शन पर रहमान को बधाई दी।

बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक मतगणना पूरी होने के करीब है। बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने 216 सीटें हासिल की हैं जबकि जमात-ए-इस्लामी और उसके 11 सहयोगियों को कुल 76 सीटें मिली हैं। 300 सीटों वाली संसद में 299 सीटों पर चुनाव हुआ था। ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं, जब देश उथल-पुथल भरी राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता और सुरक्षा की नाजुक स्थिति से गुजर रहा है।

देश में पिछले वर्ष अगस्त में विद्यार्थियों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अल्पसंख्यकों पर व्यापक पैमाने पर हमले हुए हैं। विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 15 वर्ष के शासन के बाद सत्ता से हटना पड़ा था। यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जगह लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।

बीएनपी के मीडिया प्रकोष्ठ ने जीत का दावा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अधिकतर सीट पर जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक परिणामों की अभी तक घोषणा नहीं की है। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंधों में गंभीर तनाव देखने को मिला है।

वैसे अब बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मुकदमा चलाने के लिए उनके भारत से प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘विदेश मंत्री पहले ही उनके प्रत्यर्पण के पक्ष में तर्क दे चुके हैं, और हम भी इसका समर्थन करते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हमने हमेशा ही कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण पर जोर दिया है। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों का मामला है। हमने भारत सरकार से भी उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का आग्रह किया है ताकि वह वहां मुकदमे का सामना करें।’ अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन केवल बराबरी के आधार पर। उन्होंने कहा, ‘हमें भारत समेत सभी देशों के साथ परस्पर सम्मान और समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध चाहिए।’

