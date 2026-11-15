Israel News: इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को अपने प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील दोहराई। वहीं, गादी आइजनकोट ने इस अपील को एक चाल बताकर खारिज कर दिया।

इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट ने कहा, “नेतन्याहू जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं। वे ऐसे समय बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब बातचीत पहले से चल रही है। उनकी ये चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी।” राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पिछले हफ्ते गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है और 28 दिन का वक्त दिया है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो

बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया था। इमसें उन्होंने कहा कि गुरुवार को आइजनकोट के साथ हुई बैठक ने उनके इस विश्वास को और मजबूत कर दिया है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए एक ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ (unity government) का होना जरूरी है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “ऐसी सरकार, जिसमें वे सभी दल शामिल हों जो यहूदी लोगों के देश के रूप में इजरायल के अस्तित्व का समर्थन करते हैं और जो हमारे सामने मौजूद विशाल और जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। ईरानी शासन, जो इजरायल को नष्ट करना चाहता है, एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है और यह बात साफ होनी चाहिए, यह खूंखार शासन, जिसने अपने ही हजारों लोगों की हत्या करने में कोई संकोच नहीं किया, वह हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं हटेगा।”

ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.



פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית – ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,… pic.twitter.com/S9mEEa6D9t — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026

इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “एक सीमित समर्थन वाली सरकार, या ऐसी सरकार जो आतंकवाद के समर्थकों पर निर्भर हो, इस बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन एक ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ समय रहते इसे हासिल कर सकती है, और इस तरह आने वाले कई सालों तक इज़राइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। एक राष्ट्रीय एकता सरकार इजरायल के आप जैसे कई नागरिकों की उस इच्छा को पूरा करेगी, जो आपमें से बहुत से लोग जताते रहे हैं, राष्ट्रीय मेल-मिलाप की इच्छा, हमारे बीच आपसी सुलह की इच्छा।”

चुनावी परिणाम में किसी को नहीं मिला बहुमत

27 अक्टूबर के चुनाव के बाद इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट खंडित हो गई। किसी भी मुख्य राजनीतिक गुट को बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल सकीं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके ने 120 सीटों वाली संसद में 53 सीटें जीतीं, जबकि आइजनकोट की मध्यमार्गी याशर पार्टी और उनके गठबंधन की तीन अन्य यहूदी विपक्षी पार्टियों ने 48 सीटें जीतीं।

कौन हैं गादी आइजनकोट?

गादी आइजनकोट के बारे में बात करें तो वे इजरायल के एक प्रमुख जनरल रहे हैं। वे फिलहाल इजरायल की विपक्षी पार्टी याशर के नेता हैं। वह इजरायल रक्षा बलों के 21वें चीफ ऑफ स्टाफ (सैन्य प्रमुख) रह चुके हैं और उन्होंने 2015 से 2019 तक इस पद पर कार्य किया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद, वह नेतन्याहू की आपातकालीन युद्ध कैबिनेट में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए थे।

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इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। गादी आइजनकोट के पास अब नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए 28 दिन होंगे। जिसमें 14 दिन का संभावित विस्तार भी शामिल है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…