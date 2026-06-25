वेनेजुएला भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 700 से ज्यादा घायल हैं। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है और मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो चुकी हैं। पूरे देश में इस समय इमजरेंसी घोषित हैं, जगह-जगह राहत-कार्य चल रह है। कई देश भी वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आए हैं, भारत ने भी सहायत करने की बात कही है।
इस बीच जनसत्ता आपको एक विशेष इंफोग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करेगा कि अब तक के 10 सबसे तबाही वाले भूकंप कौन से रहे हैं। इसके अलावा भूकंप क्यों आते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। एक क्लिक करते ही आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा-
विश्व भूकंप रिकॉर्ड
दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली भूकंप
और उनसे हुई तबाही
और उनसे हुई तबाही
रिक्टर स्केल पर तीव्रता के आधार पर
रिक्टर स्केल 9.5 तक
|रैंक
|भूकंप (स्थान)
|तारीख
|तीव्रता
|अनुमानित मौतें
|1
|वाल्डिविया, चिली
|22 मई 1960
|9.5
|लगभग 1,655
|2
|प्रिंस विलियम साउंड, अलास्का
|27 मार्च 1964
|9.2
|131
|3
|सुमात्रा-अंडमान, हिंद महासागर
|26 दिसंबर 2004
|9.1
|लगभग 2,27,900-2,30,000
|4
|तोहोकू, जापान
|11 मार्च 2011
|9.1
|लगभग 19,759
|5
|कामचटका, रूस
|4 नवंबर 1952
|9.0
|लगभग 2,300
|6
|मौले, चिली
|27 फरवरी 2010
|8.8
|525
|7
|इकादोर-कोलंबिया
|31 जनवरी 1906
|8.8
|लगभग 500-1,500
|8
|रैट आइलैंड्स, अलास्का
|4 फरवरी 1965
|8.7
|कोई बडी जनहानि नहीं
|9
|तिब्बत (असम भूकंप)
|15 अगस्त 1950
|8.6
|लगभग 4,800
|10
|सुमात्रा, इंडोनेशिया (नियास)
|28 मार्च 2005
|8.6
|लगभग 1,300
9.5
अब तक का सबसे तेज भूकंप
वाल्डिविया, चिली (1960)
वाल्डिविया, चिली (1960)
2,30,000
सबसे ज्यादा मौतें
सुमात्रा-अंडमान (2004)
सुमात्रा-अंडमान (2004)
19,759
तोहोकू, जापान (2011)
में अनुमानित मौतें
में अनुमानित मौतें
4,800
तिब्बत-असम भूकंप (1950)
में अनुमानित मौतें
में अनुमानित मौतें
सबसे विनाशकारी
2004 का हिंद महासागर भूकंप और सुनामी
26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा-अंडमान के पास 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने विशाल सुनामी लहरें पैदा कीं। इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 14 देशों में लगभग 2.30 लाख लोगों की जान गई। यह आधुनिक इतिहास की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है।
सबसे शक्तिशाली
1960 का वाल्डिविया भूकंप, चिली
22 मई 1960 को रिक्टर स्केल पर 9.5 तीव्रता के साथ यह अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इसने चिली, हवाई, जापान और फिलीपींस तक सुनामी भेजी। करीब 1,655 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हो गए।
भूकंप क्या है
धरती की सतह का अचानक हिलना
भूकंप तब आता है जब पृथ्वी की आंतरिक टेक्टोनिक प्लेटें अचानक खिसकती हैं या टकराती हैं। इससे भूगर्भीय ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है और धरती की सतह हिलने लगती है।
- रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप को बड़ा और विनाशकारी माना जाता है।
- प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र “रिंग ऑफ फायर” कहलाता है – यहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं।
- समुद्र में आए भूकंप से सुनामी बनती है जो तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकती है।
- इस सूची के 10 में से 4 भूकंप प्रशांत महासागर के किनारे चिली, अलास्का और जापान में आए।
- 1906 का इकादोर-कोलंबिया भूकंप इस सूची का सबसे पुराना दर्ज किया गया भूकंप है।
स्रोत: United States Geological Survey (USGS), National Earthquake Information Center | Wikipedia – List of earthquakes