वेनेजुएला भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 700 से ज्यादा घायल हैं। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है और मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो चुकी हैं। पूरे देश में इस समय इमजरेंसी घोषित हैं, जगह-जगह राहत-कार्य चल रह है। कई देश भी वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आए हैं, भारत ने भी सहायत करने की बात कही है।

इस बीच जनसत्ता आपको एक विशेष इंफोग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करेगा कि अब तक के 10 सबसे तबाही वाले भूकंप कौन से रहे हैं। इसके अलावा भूकंप क्यों आते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। एक क्लिक करते ही आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा-