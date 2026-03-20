ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने अमेरिका और इजरायल दोनों पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक ईरान युद्ध में कूदना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है और यह सभी खाड़ी देशों के लिए बड़ी तबाही लेकर आएगा। ओमान के विदेश मंत्री ने द इकोनॉमिस्ट में एक लेख लिखा है जिसमें कहा है कि ईरान और अमेरिका का परमाणु समझौता होने वाला था और दोनों देश इसका ऐलान करने वाले थे।

लेख में विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने लिखा है, “ऐसे में जब ईरान पर हमला किया गया, तो यह सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि एक बड़ा झटका भी था।” ओमान के विदेश मंत्री के मुताबिक, “ईरान ने पहले ही कहा था कि वह अपनी यूरेनियम संवर्धन को सीमित करेगा। इसके बदले में उसे कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इससे पहले ही सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई।”

इजरायल के कहने पर अमेरिका शामिल: ओमान

विदेश मंत्री के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस युद्ध में शामिल होने के लिए इजरायल की ओर से दबाव डाला गया था। उनके मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलत गणनाओं में से एक की है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध अमेरिका का नहीं है और इससे कोई सकारात्मक नतीजा निकलने वाला नहीं है। ओमान की विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि हर हाल में बातचीत फिर से शुरू करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल जिस उद्देश्य के साथ इस युद्ध में उतरा है, उसे हासिल करने में काफी लंबा समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की भागीदारी इस जंग में और बढ़ती जाएगी। उनके अनुसार, अमेरिका और इजरायल दोनों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह अवैध है।

नेतन्याहू का क्या दावा है?

यह लेख ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन खबरों का खंडन किया जहां दावा हुआ कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल के दबाव की वजह से शामिल हुआ। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका पूरी तरह स्वतंत्र हैं और राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेते हैं।