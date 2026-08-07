थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में बने एक हाई स्कूल में शुक्रवार को एक छात्र ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में तीन शिक्षकों और तीन छात्रों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है।

यह घटना थाइलैंड की राजधानी के उत्तर-पश्चिम में नॉनथाबुरी प्रांत के डेबसिरिन नॉनथाबुरी स्कूल में हुई। रॉयल थाई पुलिस के प्रवक्ता त्रैरोंग पिवपन ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि हमलावर छात्र गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि 15 अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस के अनुसार, गोलीबारी के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि छात्र ने इस्तेमाल की गई बंदूक अपने परिवार के किसी सदस्य से हासिल की थी।

थाइलैंड के पीएम ने जताया शोक

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घायलों और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं।

घटना के करीब एक घंटे बाद सामने आई तस्वीरों में स्कूल के बाहर लोग एक-दूसरे को सांत्वना देते नजर आए। वही पुलिस और राहतकर्मी स्कूल परिसर के अंदर जांच और बचाव कार्य में जुटे थे।

हमले में तीन शिक्षकों और तीन छात्रों समेत छह लोगों की मौत हो गई, (Image Source: AP Photo)

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गोलीबारी शुरू होते ही छात्र-छात्राएं एक क्लास में छिप गए थे। उन्होंने दूसरी बिल्डिंग से गोलियों की आवाज सुनी। बाद में पुलिसकर्मी क्लास तक पहुंचे और सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें वहां से निकाला।

गौर करने वाली बात है कि फरवरी 2026 में भी थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से के एक सरकारी हाई स्कूल में 17 वर्षीय किशोर ने पुलिस से बंदूक चुराकर गोलीबारी की थी। उस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हुए थे। हमलावर ने करीब दो घंटे तक लोगों को बंधक भी बनाए रखा था।

इससे पहले 2023 में बैंकॉक के एक बड़े शॉपिंग मॉल में 14 वर्षीय किशोर पर गोलीबारी करने का आरोप लगा था।

कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी, दो की मौत

कनाडा के टोरंटो में पिछले महीने एक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह गोलीबारी दुकानों और रेस्तरां से भरे एक व्यस्त इलाके में हुई। गोलीबारी की घटना के लगभग एक घंटे बाद पुलिस ने इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया लेकिन लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई।