Texas Basant Mela: भारत हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती पर रविवार को एक बार फिर लघु भारत की जीवंत झलक देखने को मिली। भोजपुरी गीतों की गूंज, पारंपरिक नृत्य की थाप, भारतीय व्यंजनों की सोंधी खुशबू और रंग-बिरंगे परिधानों से सजे माहौल ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह अद्भुत नजारा था टेक्सास के प्लेनो शहर में आयोजित ‘बसंत मेला 2026’ का, जहाँ 8,000 से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति से इतिहास रच दिया।

नॉर्थ टेक्सास में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत, भाषा और परंपराओं को अगली पीढ़ी के दिलों में उतारने का एक सुनहरा अवसर भी था। परिवारों, युवाओं और बच्चों की भारी भागीदारी ने इस मेले को एक भव्य सामुदायिक उत्सव में बदल दिया।

प्रमुख संस्थाओं का मिला साथ, 70 से अधिक स्टॉल्स ने बढ़ाई रौनक

इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन महासंघ ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड (AMBUJ) और भोजपुरी-अवधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (BAANA) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मेले की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ खिंचे चले आए।

आयोजकों के अनुसार, मेले में 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें से 14 विशेष फूड स्टॉल थे। यहाँ आए लोगों ने भारतीय, नेपाली और एशियाई व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया और कई लोकप्रिय स्टॉलों पर तो दिनभर भोजन प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी रही।

सांस्कृतिक मंच पर बिखरे लोक संस्कृति के रंग

मेले के मुख्य मंच पर 25 से अधिक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लोक संगीत, समूह नृत्य और पारंपरिक कलाओं के अनूठे संगम ने दर्शकों को अपनी जगह पर झूमने पर मजबूर कर दिया। विशेष रूप से भोजपुरी और अवधी संस्कृति की प्रस्तुतियों को दर्शकों की खूब सराहना मिली। इन प्रस्तुतियों ने प्रवासी भारतीयों को उनके गांव, घर और मिट्टी की यादों से सराबोर कर दिया।

सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक सहयोग का मंच

यह आयोजन केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डलास-फोर्ट वर्थ क्षेत्र की दो दर्जन से अधिक सामाजिक एवं गैर-लाभकारी संस्थाओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके चलते यह मेला आपसी सामाजिक संपर्क, नेटवर्किंग और सामुदायिक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत मंच बनकर उभरा।

अमेरिकी नेतृत्व ने की भारतीय समुदाय की सराहना

इस उत्सव का हिस्सा बनने प्लेनो के मेयर जॉन मन्स के साथ सिटी काउंसिल के सदस्य बॉब केहर और शुन थॉमस भी पहुंचे। भारतीय समुदाय की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए मेयर और काउंसिल सदस्यों ने कहा कि ऐसे भव्य आयोजन शहर की सांस्कृतिक विविधता को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं तथा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं।

आयोजकों और स्वयंसेवकों का दिखा अद्भुत तालमेल

इस सफल आयोजन के पीछे एक मजबूत टीम की कड़ी मेहनत रही। अनिमेष कुमार ने कहा कि बसंत मेला लोगों को आपस में जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम बनकर उभरा है। जिस तरह परिवारों, स्वयंसेवकों और पूरे समुदाय ने इस आयोजन को अपना मानकर सहयोग दिया, वह हमारे लिए बेहद उत्साहजनक है।

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