पाकिस्तान के रावलपिंडी में आतंकी इम्तियाज आलम की गोली मारकर हत्या, हिजबुल मुजाहिदीन का था टॉप कमांडर

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में ही वह आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हुआ था। आईएसआई के इशारे पर उसने सीमा पार कई वारदातों को अंजाम दिया था। जम्मू-कश्मीर में रहकर वह कई आतंकियों को आगे बढ़ाने में मदद करता रहा है।

इम्तियाज को आइएसआइ ने कुछ समय से जिला कुपवाड़ा में गुलाम जम्मू-कश्मीर की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ कराने का जिम्मा सौंप रखा था। (फाइल फोटो)

