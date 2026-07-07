पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को एक आतंकी हमले में नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन पर दी गई जानकारी के अनुसार, आतंकवादियों ने जियारत जिले में एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया। इस हमले दो SHO सहित कुल नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

बलूचिस्तान के मुख्यमंंत्री के सहयोगी शाहिद रिंद ने कहा कि इस हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों के ऑपरेशन में 15 आतंकियों को मार गिराया गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े आतंकवादियों ने देर रात पुलिस पोस्ट पर हमला किया। पुलिसकर्मियों ने कुछ देर तो आतंकियों के मुकाबला किया लेकिन संख्या में अधिक होने की वजह से वह परिसर में प्रवेश करने में सफल रहे।

जियारत जिले के डीसी अब्दुल कुदूस अचकजई ने बताया कि यह आतंंकी वारदात जिले के मांगी डैम एरिया में हुई। उन्होंने बताया कि हमले के बाद से पांच पुलिसकर्मी लापता है। हालात पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी इलाके में भेजे गए हैं।