ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे की हत्या करने की साजिश की गई थी। सुरक्षाबलों ने इस्लामिक आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल ब्रिटेन के सुरक्षा अधिकारियों ने पिछले हफ्ते दो कथित आतंकवादियों को अरेस्ट किया था। स्काई न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन की सिक्योरिटी सर्विस एमआई 5 के डायरेक्टर एंड्रयू पार्कर ने ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि संदिग्धों ने डाउनिंग स्ट्रीट पर विस्फोट करने की योजना बनाई थी। इसके बाद पीएम थेरेसा मे की हत्या करने की प्लानिंग थी। दोनों कथित आतंकियों को 26 नवंबर को एमआई 5, स्कॉटलैंड यार्ड और वेस्ट मिडलैंड्स के काउंटर टेरेरिज्म पुलिस ऑफिसर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट किया था।

आतंकी साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों को 6 दिसंबर को वेस्‍टमिंस्‍टर मजिस्‍ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इनकी पहचान उत्‍तरी लंदन के रहने वाले नायमूर जकारिया रहमान (20) और दक्षिण-पूर्व बर्मिंघम के रहने वाले मोहम्‍मद अकीब इमरान (21) के रूप में हुई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इन्‍हें पिछले सप्‍ताह गिरफ्तार किया था और उन पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। हाल ही में थेरेसा मे के प्रवक्‍ता ने कहा था कि ब्रिटेन ने पिछले 12 महीनों में नौ आतंकवादी साजिशों को नाकाम किया गया है।

थेरेसा मे की कथित हत्या की खबर सुरक्षा अधिकारियों के दावों के खिलाफ है, जिसमें ब्रिटेन को आतंकवादी खतरे का सामना करना पड़ रहा है, पार्कर ने हाल ही में एक भाषण में दावा किया था कि उनके 34 साल के करियर में यह सबसे बुरा समय है। अभी ब्रिटेन में आतंकी खतरे का लेवल गंभीर है, जिसका मतलब है कि हमले की संभावना है।

