US FAA Grounded All Flights In Country: अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने शुक्रवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार) देशभर के सभी हवाई अड्डों से उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दीं। बताया गया गया है कि क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में संचार संबंधी तकनीकी खराबी की वजह से यह कदम उठाया गया है।

विमानन अधिकारियों ने इसे असाधारण परिस्थितियां बताया है। इस आदेश के कारण न्यूयॉर्क और शिकागो से लेकर लॉस एंजिल्स और अटलांटा तक के प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें तुरंत रोक दी गईं। इससे हजारों यात्री टर्मिनल लाउंज और एयरपोर्ट टैरमैक पर फंस गए हैं।

इस आपातकालीन आदेश के तहत, जो विमान पहले ही उड़ान भर चुके थे, उन्हें अपनी निर्धारित मंजिल तक सुरक्षित जाने की अनुमति दी गई। वहीं, जमीन पर मौजूद सभी विमानों के उड़ान भरने पर तब तक रोक लगा दी गई, जब तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और ऑपरेशनल जांच पूरी न हो जाए।

कितनी उड़ानें प्रभावित हुई हैं?

एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के अनुसार, शुक्रवार को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से शाम 4:40 बजे तक लगभग 481 उड़ानें या तो रद्द कर दी गई थीं या फिर वे अपने तय समय के 180 मिनट के भीतर उड़ान नहीं भर सकीं। उस दिन अमेरिकी हवाई अड्डों से कुल 26,284 उड़ानें रवाना होनी थीं, जिनमें से लगभग 1.8% उड़ानें प्रभावित हुईं।

इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित उड़ानें न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और बोस्टन के हवाई अड्डों से थीं। सिरियम ने बताया कि ईस्टर्न टाइम के अनुसार शाम 4 बजे के बाद लगभग 11000 उड़ानें रवाना होनी थीं, जिससे और भी उड़ानें रद्द होने की संभावना बढ़ गई है।

एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

एयर इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के हवाई अड्डों पर कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी के कारण एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पूरे देश में ‘ग्राउंड स्टॉप’ (उड़ानों पर रोक) लगा दिया गया है। इसका असर अमेरिका से आने-जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों पर भी पड़ सकता है।

Air India has issued a travel advisory warning of possible consequential disruptions to its flights to and from the United States following a nationwide ground stop across U.S. airports due to communication outages affecting air traffic operations.



In a post on X, the airline… pic.twitter.com/loqNTebc7E — ANI (@ANI) November 14, 2026

एक्स पर एक पोस्ट में एयरलाइन ने लिखा, “अमेरिका में कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी के कारण एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में ‘ग्राउंड स्टॉप’ लागू है। इसके चलते अमेरिका के हवाई अड्डों से होने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं, और अमेरिका से आने-जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों में भी रुकावट आ सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ानों का स्टेटस चेक कर लें और उसी के हिसाब से हवाई अड्डे के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। हमारी टीमें लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा, हम उसे साझा करेंगे।”

कई यात्री फंसे

ग्राउंड स्टॉप (उड़ानों पर रोक) के कारण देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों की यात्रा बाधित हो गई। यात्री इस बात को लेकर भी पेरशान हैं कि वह फिर से कब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। सिएटल की 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम्बर मैक्क्विलकिन को चिंता थी कि कहीं उनकी न्यूयॉर्क की यात्रा न छूट जाए। वह लीग ऑफ लीजेंड्स वर्ल्ड फाइनल्स देखने जा रही थीं और इसके लिए उन्होंने काम से एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। उनके दोस्त पहले ही वहां पहुंच चुके थे।

उन्होंने समाचार एजेंसी एपी को बताया, “मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी फ्लाइट छोड़कर सड़क मार्ग से (कार से) जाने के बारे में सोच रही थीं। कुछ अन्य यात्रियों को विमान में सवार होने के बाद नीचे उतरना पड़ा। ऑस्टिन कर्टिस और उनकी पत्नी, उन्हें ओ’हेयर एयरपोर्ट पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट में बैठने के बाद विमान से उतरने के लिए कहा गया।

वे समझ नहीं पा रहे थे कि होटल बुक करें या एयरपोर्ट पर ही इंतजार करें। घर पर उनके दो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए पहले ही इंतजाम किए जा चुके थे। इस रुकावट का असर खेलों से जुड़ी यात्राओं पर भी पड़ा। NBA, NHL और कॉलेज की टीमें इस बात को लेकर अनिश्चित थीं कि वे वीकेंड पर होने वाले मैचों के लिए अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं।

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अमेरिका के सिएटल में दिवाली समारोह के दौरान दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। इस घटना पर अमेरिकी सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता प्रमिला जयपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नस्लवादी और नफरत फैलाने वाला प्रदर्शन बताते हुए कहा कि दिवाली मनाने वाले समुदाय को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…