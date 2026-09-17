अमेरिका में 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा की पोंजी स्कीम के मामले में भारतीय मूल के निवेशक सिद्धार्थ जवाहर को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और टेलर स्विफ्ट के पति ट्रैविस केल्से का नाम भी पीड़ित निवेशकों में शामिल किया गया है।

अदालत में मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने 64 पीड़ितों के नाम पढ़े, जिनमें 38 वर्षीय ट्रैविस केल्से का नाम भी शामिल था। हालांकि, केल्से ने इस मामले में कितनी रकम निवेश की थी या उन्हें कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

कौन हैं सिद्धार्थ जवाहर?

सिद्धार्थ जवाहर टेक्सास स्थित निवेश कंपनी स्विफ्टआर्क कैपिटल एलएलसी के संस्थापक थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उन्होंने निवेशकों से 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा जुटाए और बाद में नए निवेशकों से मिली रकम का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया। यह पोंजी स्कीम का तरीका है।

जवाहर ने जनवरी में तीन संघीय वायर फ्रॉड आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया था। अदालत ने उन्हें 11 साल की संघीय जेल की सजा सुनाने के साथ 31.35 मिलियन डॉलर की भरपाई करने का आदेश दिया है।

ट्रैविस केल्से कैसे जुड़े?

2021 में फोर्ब्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ट्रैविस केल्से को स्विफ्टआर्क के एक फंड के निवेशक के तौर पर बताया गया था। इस फंड की सह-स्थापना सिद्धार्थ जवाहर ने की थी।

केल्से के अलावा एनबीए खिलाड़ियों टिम हार्डवे जूनियर, गैरी हैरिस और मेसन प्लमली के नाम भी उस फंड के निवेशकों में बताए गए थे। हालांकि, इन खिलाड़ियों की मौजूदा मामले में पीड़ित के तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

केल्से ने जवाहर के फंड में कितनी रकम लगाई थी इसका भी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी भी नहीं दी कि इस मामले में केल्से की सटीक भूमिका या वित्तीय नुकसान कितना था।

निवेशकों के पैसों का क्या किया?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जवाहर ने निवेशकों से मिली रकम का केवल करीब 10 मिलियन डॉलर निवेश किया। बाकी रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने और निजी खर्चों के लिए किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जवाहर ने निजी विमान की उड़ानों, महंगे होटलों और महंगे रेस्तरां पर भी पैसे खर्च किए। अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, सजा सुनाए जाने से पहले समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने अगस्त में राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म एक्सियम स्ट्रैटेजीज को 10,000 डॉलर का भुगतान भी किया था।

भारत से अमेरिका पहुंचे थे जवाहर

जवाहर भारत के रहने वाले हैं और अभियोजन पक्ष के अनुसार वह 2005 से बिना कानूनी इमिग्रेशन स्टेटस के अमेरिका में रह रहे थे। अब उन्हें 11 साल की संघीय जेल की सजा भुगतनी होगी और 31.35 मिलियन डॉलर की रकम पीड़ितों को लौटाने का आदेश दिया गया है।

टेलर स्विफ्ट से हाल ही में शादी करने वाले ट्रैविस केल्से ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

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