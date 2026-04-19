अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सोमवार शाम (20 अप्रैल) को इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे और अगर ईरान प्रस्तावित समझौते को नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। ईरान ने तत्काल अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है।

पिछले हफ्ते हुई वार्ता के पहले दौर से कोई समझौता नहीं हो सका। दोनों पक्षों के बयानों से साफ है कि वे अलग-अलग उद्देश्यों और गहरे अविश्वास के दलदल में फंसे हुए हैं।

पहला मुद्दा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की आपत्तियों का ऐतिहासिक राजनीतिक मुद्दा है। यह लगभग 30 साल पुराना विवाद है और वाशिंगटन और तेहरान के बीच बार-बार होने वाली, आमतौर पर अप्रत्यक्ष, वार्ताओं में शामिल रहा है। दूसरा मुद्दा हाल ही का सैन्य मुद्दा है। यह 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान पर अमेरिका-इजरायल के युद्ध से संबंधित है और अब यह ईरान द्वारा होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर केंद्रित है।

चूंकि, जलमार्ग का यह नया स्वरूप युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसलिए अमेरिका इसे परमाणु मुद्दे से अलग रखते हुए मौजूदा युद्ध विराम के हिस्से के रूप में चर्चा करना चाहता है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह होगा कि ईरान युद्ध विराम बढ़ाने के बदले में जलमार्ग खोल दे, इससे राजनीतिक समझौते के लिए बातचीत संभव हो सकेगी।

ईरान के लिए होर्मुज पर नियंत्रण कोई अस्थायी पहलू नहीं है। ईरान अब होर्मुज पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल अमेरिका की मांगों को कम करने और हर क्षेत्र में रियायतें हासिल करने के लिए करना चाहता है। इसमें भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ अमेरिकी गारंटी, ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना, प्रतिबंधों में ढील और ईरानी संवर्धन पर अमेरिकी अधिकारों की मान्यता शामिल हैं। यह स्पष्ट मतभेद ही संभवतः वह कारण है जिसके चलते 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला।

नई चुनौतियां

ईरान के लिए इस युद्ध विराम के विस्तार में लगातार यह शर्त शामिल थी कि इजरायल लेबनान पर हमले बंद करे। इसके बदले में जलमार्ग को खोला जाएगा। इसका इजरायल ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि, लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा पिछले हफ्ते ही हो गई थी और ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा था, “इजरायल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है।”

हालांकि, ट्रंप ने इजरायल-लेबनान युद्ध विराम को अमेरिका-ईरान वार्ता से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वाशिंगटन अप्रत्यक्ष रूप से इजरायल पर बातचीत के प्रयासों पर बमबारी न करने के लिए दबाव डाल रहा है।

इससे शांति और स्थिरता आएगी या नहीं, यह एक अलग सवाल है। हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने या इजरायल द्वारा लेबनान के प्रमुख शहरों पर जारी कब्जे जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। हालांकि, लेबनान और इजरायल अपनी-अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई ठोस परिणाम निकलने की संभावना बहुत कम है।

पिछले साल सितंबर में भी हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने की संभावना काफी कम थी, जब लेबनानी सरकार ने ऐसा करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब, ईरान द्वारा हिज़्बुल्लाह को होर्मुज से जुड़ा संरक्षण प्रदान करने की क्षमता के कारण, ऐसा निरस्त्रीकरण और भी असंभव लगता है। इससे इजरायल एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है।

भले ही इजरायल थोड़े समय के लिए (अमेरिका को इस दलदल से निकलने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु) समझौता कर ले, वाशिंगटन ने खुद ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी करके नई परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिससे ईरानी तेल परिवहन बाधित तो हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। इसके चलते ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने की शर्त को अमेरिका द्वारा इस नाकाबंदी को हटाने पर और भी ज्यादा निर्भर कर दिया है। 18 और 19 अप्रैल को, भारतीय नौसेना ने भारत और चीन जाने वाले दोनों जहाजों को जलमार्ग से गुजरने से रोक दिया और भारत जाने वाले जहाज पर गोलीबारी भी की गई।

हालांकि, अमेरिका और ईरान दोनों ही बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन दूसरे पर किसी न किसी स्तर का प्रभुत्व हासिल करके युद्ध से बाहर निकलने का उनका दृढ़ संकल्प एक नया तनाव बढ़ाने वाला जाल पैदा कर रहा है। तेहरान के दृष्टिकोण से, भले ही वह युद्ध से पहले की तरह वाशिंगटन को परमाणु कार्यक्रम में अभूतपूर्व रियायतें देने को तैयार हो, लेकिन वह दीर्घकालिक बीमा पॉलिसी हासिल किए बिना बातचीत की मेज से नहीं हट सकता।

वाशिंगटन के दृष्टिकोण से, न केवल ईरान को इस तरह के बीमा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए (जो अमेरिकी प्रतिरोध को भी कमजोर करेगा) बल्कि उसे तत्काल अमेरिका द्वारा थोपी गई शर्तों के सामने आत्मसमर्पण करते हुए भी दिखना चाहिए।

एक और समस्या यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत के लिए ईरानी संकेतों को गलत समझा और सोशल मीडिया पर ईरान के संभावित प्रस्तावों को पोस्ट कर दिया। इससे ईरान को अपने कठोर रुख को और मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो 17/18 अप्रैल को स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

भारतीय समयानुसार शाम 6:15 बजे, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल-लेबनान युद्ध विराम के अनुरूप सभी कमर्शियल जहाजों के लिए जलमार्ग खोलने की घोषणा की, लेकिन यह मार्ग ईरान द्वारा बनाए गए नए मार्ग से ही होगा। हालांकि, ईरान को उम्मीद थी कि इसके बदले में अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटा लेगा (भले ही इसे अमेरिका की जीत के रूप में पेश किया गया हो), भारतीय समयानुसार शाम 6:57 बजे ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान ने जलमार्ग को पूरी तरह से खुला और व्यापार और पूर्ण आवागमन के लिए तैयार घोषित कर दिया है। ट्रंप ने आगे कहा, “लेकिन नौसैनिक नाकाबंदी तब तक पूरी तरह लागू रहेगी, जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता।”

वॉशिंगटन द्वारा नाकाबंदी का रास्ता न मिलने से तेहरान ने अपना रुख नरम करने के बजाय और कड़ा कर लिया। 18 अप्रैल को सुबह 3:44 बजे ईरानी संसद के अध्यक्ष एम.बी. गालिबफ ने घोषणा की कि “नाकाबंदी जारी रहने पर होर्मुज जलमार्ग खुला नहीं रहेगा।”

तब से, आईआरजीसी ने होर्मुज को बंद रखने की बात दोहराई है, अरागची के रास्ते प्रस्तावित नाकाबंदी को छोड़ दिया गया है और सभी ईरानी पक्ष मौजूदा युद्ध विराम वार्ता को परमाणु कार्यक्रम के परिणामों से जोड़ने के कठोर रुख के इर्द-गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिससे लेबनान युद्ध विराम द्वारा प्रस्तावित अलगाव की संभावना भी खत्म हो गई है।

अमेरिका की नई नाकाबंदी, ईरान द्वारा अपनी नाकाबंदी को और सख्त करने और लेबनान युद्ध विराम पर इजरायल की अनिश्चित सहमति को देखते हुए, वार्ता को खतरे में डालने वाले कई कारक मौजूद हैं। फिर भी, यह मूलभूत सत्य बना हुआ है कि सैन्य बल के प्रयोग से जलमार्ग को खोला नहीं जा सकता।

ईरान का प्रयास यही है कि वाशिंगटन युद्ध विराम के उद्देश्यों को ‘ईरान के आत्मसमर्पण की शर्तों’ के रूप में न देखे और निष्पक्ष परमाणु वार्ता सुनिश्चित की जाए, जो अभी भी संभव है। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता के अगले दौर से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाशिंगटन ने ईरान की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह समझा है या नहीं समझा है।

(बशीर अली अब्बास काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च, नई दिल्ली में वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी हैं।)