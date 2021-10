अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहे तालिबान ने अपने आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। जिन आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका समेत कई देशों के अफगानिस्तान में मौजूद सैनिकों को निशाना बनाया था, उनके परिवारों को तालिबान अब इनाम देगा।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को नकद राशि दी गई है और जमीन के वादे की पेशकश की है। तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक और कार्यवाहक गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने काबुल के इंटरकांटिनेंटल होटल में एक समारोह में आत्मघाती हमलावरों के परिवारों से मुलाकात की। इसके बारे में खुद वहां के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है।

इस मुलाकात के दौरान मंत्री ने अपने हमलावरों की जमकर प्रशंसा की। आत्मघाती हमलों में मारे गए लड़ाकों की तारीफ में सिराजुद्दीन ने उन्हें शहीद और फियादीन बताते हुए, इस्लाम और देश का हीरे बताया। प्रवक्ता कारी सईद खोस्ती ने कहा कि आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को कपड़े, 10,000 अफगानी रुपया (111 डॉलर) दिए गए, साथ ही जमीन देने का भी वादा किया गया है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। हालांकि शेयर की गई इन तस्वीरों में सिराजुद्दीन के फोटो को ब्लर कर दिया गया है।

3/3- H.E Haqqani added: "Now you & I must refrain from betraying the aspirations of our martyrs."

At the end of the meeting, he distributed 10,000 AFN & clothes to the families of the martyred Fidayeen & promised a plot for each (martyr's) family. pic.twitter.com/CBEaW4SACp

— Qari Saeed Khosty (@SaeedKhosty) October 19, 2021