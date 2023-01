Taliban ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, शेयर की 1971 में पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर की तस्वीर, यूजर्स दे रहे कुछ ऐसे रिएक्शन

India Defeats Pakistan in 1971: जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल के बीच ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर’ पर दस्तखत करते हुए ये तस्वीर आज भी मौजूद है।

1971 War: तालिबानी नेता ने 1971 युद्ध में पाकिस्तान की हार पर उड़ाया मजाक (Photo- Twitter/ @AhmadYasir711)

