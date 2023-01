क्या होता है Mayday Alert? सिडनी जा रही फ्लाइट ने इमरजेंसी में किया जारी, अजय देवगन की फिल्म Runway के बाद हुई थी चर्चा

Quantas: बुधवार को सिडनी हवाईअड्डे पर एंबुलेंस सेवाएं क्वांटास विमान के लिए चौकन्नी हो गईं। जिसने सुरक्षित रूप से उतरने से पहले इंजन में खराबी के साथ मिड-एयर Mayday Alert जारी किया था।

Qantas Airline (Source- Quantas)

