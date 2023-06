मस्जिद के सामने कुरान जलाकर किया जाएगा प्रदर्शन, स्वीडन पुलिस ने दी इजाजत

Sweden Police ने एक व्यक्ति को मस्जिद के सामने कुरान जलाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है।

स्वीडन पुलिस ने कुरान जलाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है (Image- twitter/Polisen_Sverige)

बकरीद से पहले स्वीडन से बड़ी खबर है। स्वीडन पुलिस ने एक शख्स को सेंट्रल स्टॉकहोम में स्थित मेन मस्जिद के पास कुरान जलाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि यह शख्स पहले से कुरान जलाने की योजना बना रहा था। वह स्वीडन की राजधानी में ईराकी दूतावास के बाहर कुरान जलाना चाहता था लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद उसे सेंट्रल स्टॉकहोम में स्थित मेन मस्जिद के पास प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले जनवरी में स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के पास एक डेनिश-स्वीडिश अति-दक्षिणपंथी चरमपंथी ने स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के पास कुरान की एक अनुवादित कॉपी जलाकर प्रदर्शन किया था, जिससे तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों में बवाल मच गया था। इस घटना के बाद तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने NATO में स्वीडन की एंट्री का समर्थन न करने का ऐलान किया था। अब अगर स्वीडन में ऐसा एक और प्रदर्शन होता है तो तुर्की और मुस्लिम देशों की तरफ से आपत्ति आनी निश्चित है।

