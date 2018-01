एक बिलियन डॉलर की मदद रद्द करने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी कर रहा अमेरिका

हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने वाले पाकिस्तान को अमेरिका एक और झटका देने की तैयारी कर रहा है। 1 बिलियन डॉलर की सुरक्षा मदद रद्द करने के एक दिन बाद शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद रोकने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद रोकने के सीनेटर रैंड पॉल के बिल का समर्थन किया है। सीनियर रिपब्लिकन लीडर पॉल ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका को उन सभी देशों को दी जाने वाली मदद रोक देनी चाहिए जो अमेरिका का अंत चाहते हैं।

I’m introducing a bill to end aid to Pakistan in the coming days. My bill will take the money that would have gone to Pakistan and put it in an infrastructure fund to build roads and bridges here at home. pic.twitter.com/SHlA00rWEd

— Senator Rand Paul (@RandPaul) January 4, 2018