नेपाल के रसुवा जिले के 52 साल के किसान श्याम लाल थापा को बुधवार सुबह का वो खौफनाक मंजर आज भी डराता है, जब कीचड़, चट्टानों और पानी के सैलाब ने उनके अपनों की जान ले ली। इस बाढ़ ने उनकी रोजी-रोटी भी छीन ली।

बाढ़ के सैलाब में श्याम लाल थापा की पत्नी ज्ञानू बह गईं। थापा बताते हैं, “मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं उसे बचा नहीं सका।” थापा का बेटा भी लापता है जबकि उनकी बहू राहत शिविर में उनके साथ है।

थापा कहते हैं, “मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा जिंदा होगा… मेरी बहू ने तब से एक शब्द भी नहीं बोला है।”

चारों ओर सिर्फ कीचड़ और मलबा

श्याम लाल थापा बताते हैं कि उनका परिवार पीढ़ियों से सीमावर्ती जिले रसुवा में धान की खेती करके गुजारा करता है। बाढ़ के बाद जब उन्हें एयरलिफ्ट करके निकाला गया, तो उन्हें चारों ओर सिर्फ कीचड़ और मलबा ही दिखाई दिया।

रसुवा जिले की गोसाईकुंडा नगरपालिका में काम करने वाले 29 साल के इंजीनियर संतोष थापा भी खौफनाक हालात के बारे में बताते हैं। संतोष थापा का कहना है कि जब बाढ़ आई, तो वह अपना नाश्ता बना रहे थे।

संतोष थापा को याद है कि सबसे पहले उन्होंने एक महिला के चीखने की आवाज सुनी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, तो उन्होंने सैलाब को आते हुए देखा। थापा कहते हैं, “पूरा आसमान काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान खुद आसमान से नीचे उतर आया हो।”

संतोष थापा बताते हैं कि वह कुछ सेकेंड तक हिल भी नहीं पाए और फिर एक दोस्त ने उन्हें खींचा और वे दोनों जितनी दूर और जितनी ऊंचाई पर जा सकते थे, पास में ही स्थित पहाड़ियों की ओर भागे। संतोष थापा कहते हैं, “मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं पांच मिनट देर से जागा था, वरना…”। वह बताते हैं कि उनके दो साथी, नर बहादुर थापा और जेसी प्रकाश उतने किस्मत वाले नहीं थे।

चीखने और भागने की आवाज

बारदिया जिले के 19 साल के ओम प्रकाश थारू त्रिशूली-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में सड़क बनाने का काम कर रहे थे, तभी लोगों के चीखने और भागने की आवाज आने लगीं। ओम प्रकाश थारू कहते हैं, “हम दूसरों के मुकाबले ऊंचाई पर थे, इसलिए ज्यादा सुरक्षित थे, फिर भी हम पहाड़ों की तरफ भागे।”

ओम प्रकाश थारू कहते हैं, “जब मैंने पीछे मुड़कर पानी का सैलाब देखा तो मुझे समझ आ गया कि निचले इलाकों में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मैंने नदी को बहुत से लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाते देखा।”

थारू बताते हैं कि वह और उनके चाचा (जो उसी प्लांट में काम करते थे) कुछ अन्य मजदूरों के साथ बाढ़ का पानी कम होने पर पहाड़ों से नीचे तो आए लेकिन जल्द ही वापस ऊंची जगह पर चले गए और तब तक वहीं रहे जब तक उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया गया।

यह भी पढ़ें- नेपाल में चमोली से भी बड़ी तबाही!

नेपाल में हिमस्खलन के बाद आई भीषण फ्लैश फ्लड ने चमोली की 2021 की आपदा की याद ताजा कर दी है। चमोली और नेपाल की आपदा में क्या समानता है और नेपाल में तबाही का पैमाना बड़ा क्यों हो सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।